Brescia vince il derby con Cantù Trento strapazza l' Orlandina

L'incubo M G Videx continua - al palace grottese vince Brescia : Zambonardi ARBITRI : Merli e Turtù PARZIALI : 27-29, 14-25, 27-25, 20-25 LA CRONACA Equilibrio in avvio di primo set , con la Videx che trova subito il minibreak grazie al servizio dell'opposto ...

Basket : Torino vince C.Italia - Brescia ko : FIRENZE, 18 FEB - Un trionfo storico. Nel PalaMandela fiorentino l'Auxilium Fiat Torino batte la Germani Brescia per 69-67 e conquista il primo trofeo della sua storia, la Coppa Italia 2018. Il tutto ...

VIDEO Basket - Torino vince la Coppa Italia : finale incredibile contro Brescia - Vujevic decide a 2" dalla sirena. Gli highlights della partita : Torino ha vinto la Coppa Italia 2018 di Basket sconfiggendo Brescia con un finale memorabile: Vujevic ha deciso la partita a 2 secondi dal termine con una giocata pazzesca, Moss non è riuscito a controbattere. Di seguito il VIDEO con il momento che ha deciso la finale della Coppa Italia 2018.

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : la Virtus perde Alessandro Gentile e si scioglie. Brescia vince e va in semifinale : È la Leonessa Brescia la quarta semiFinalista della Final Eight della Coppa Italia 2018. La squadra di Andrea Diana ha battuto la Virtus Bologna per 97-83 e domani si giocherà l’accesso alla Finale contro Cantù. Una qualificazione arrivata dopo una partita ben giocata, in cui le V nere, per l’occasione vestite di giallo, hanno provato ad opporre resistenza ma le cui speranze si sono spente quando il muscolo di Alessandro Gentile si è ...