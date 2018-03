BRESCIA | INCENDIO AI MAGAZZINI IKEA Ultime notizie | centro commerciale Elnos | clienti

BRESCIA : incendio in magazzino Ikea - evacuato centro commerciale : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Il centro commerciale Elnos Shopping a Roncadelle, in provincia di Brescia, è stato evacuato nel pomeriggio per un principio di incendio sviluppatosi nei magazzini di Ikea. Verso le 17.30 il sistema antincendio è entrato in funzione nell’area interessata e il sistema di

BRESCIA - incendio in un magazzino di una casa riposo : tre intossicati : Un incendio, scoppiato nel magazzino di casa di riposo a Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano, ha causato l’intossicazione di tre persone. Al momento dell’incendio nella struttura si trovavano 60 anziani. I vigili dl fuoco stanno valutando i danni subiti dall’edificio. Ne da’ notizia il 118. L'articolo Brescia, incendio in un magazzino di una casa riposo: tre intossicati sembra essere il primo su Meteo Web.

BRESCIA : incendio in un appartamento - 15 persone in salvo : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - incendio in un appartamento in via Bonicelli a Brescia. L'allarme è scattato poco prima delle ore 12. Sul posto sono a lavoro i vigili del fuoco, presenti anche le forze dell'ordine. Secondo i riscontri dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, a "un primo esame

Desenzano - incendio alla discoteca Art/ Ultime notizie BRESCIA : 17 intossicati - 70 ricoverati in ospedale : Desenzano, incendio alla discoteca Disco Art: Ultime notizie Brescia, rogo esterno e fumo all'interno del locale. 17 intossicati, 700 evacuati in fuga e ricerche sulle cause(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:05:00 GMT)

BRESCIA - incendio in discoteca : 17 intossicatiLa proprietà : “Guasto alla macchina dell’aria” : Brescia, incendio in discoteca: 17 intossicatiLa proprietà: “Guasto alla macchina dell’aria” E’ accaduto a Desenzano del Garda: altre 52 persone si sono presentate autonomamente al Pronto soccorso. Nessuno versa in condizioni critiche Continua a leggere L'articolo Brescia, incendio in discoteca: 17 intossicatiLa proprietà: “Guasto alla macchina dell’aria” sembra essere il primo su NewsGo.

Tafferugli a Torino - incendio doloso a BRESCIA. Sul voto il pericolo violenze : Timori in questa coda di campagna elettorale, in vista delle manifestazioni di domani a Roma, Palermo e Milano. Dal Viminale nuovo invito ad abbassare i toni. Minitti: gravissimo quanto accaduto ieri ...