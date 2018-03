Brescia Cantù Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket Serie

Basket - Serie A : Venezia travolge Cantù. Bologna espugna Brescia : Dopo gli anticipi del sabato, con le vittorie di Milano e Reggio Emilia, si chiude oggi la 22ª giornata del campionato di Serie A, con Venezia che risponde all'Olimpia e vincendo in casa con Cantù, ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Brescia in finale! Cantù ko al supplementare per 82-87 : Brescia batte Cantù per 87-82 dopo un tempo supplementare e raggiunge Torino in Finale di Coppa Italia 2018 di Basket: domani alle ore 18.00 sapremo chi per la prima volta nella sua storia alzerà al cielo il trofeo. Partenza sprint di Brescia, che si porta subito sul 5-0. Cantù, però, è infuocata da tre punti in questa Final Eight e con le triple di Thomas e Smith ritorna subito avanti. Si gioca punto a punto e sono i brianzoli a tentare un ...

Diretta/ Cantù Brescia (risultato finale 82-87 - overtime) : la Leonessa è in finale (Coppa Italia) : Cantù - Brescia, Final Eight: risultato finale 82-87. Overtime anche nella seconda semifinale, la Leonessa alla fine la spunta e giocherà la finale di Coppa Italia contro la Fiat Torino(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 22:53:00 GMT)

DIRETTA / Cantù Brescia (risultato live 76-76 - 40') streaming video e tv : altro overtime! (Coppa Italia) : Cantù - Brescia, Final Eight: la semifinale di Coppa Italia di Basket che vedrà contrapporsi la protagonista del colpaccio contro Milano e l'unica testa di serie rimasta.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 22:37:00 GMT)

Diretta/ Cantù Brescia (risultato live 56-63 - 30') streaming video e tv : 4^ quarto (Coppa Italia) : Cantù - Brescia, Final Eight: la semifinale di Coppa Italia di Basket che vedrà contrapporsi la protagonista del colpaccio contro Milano e l'unica testa di serie rimasta.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 22:06:00 GMT)

DIRETTA / Cantù Brescia (risultato live 39-43 - 20') streaming video e tv : 3^ quarto (Coppa Italia) : Cantù - Brescia, Final Eight: la semifinale di Coppa Italia di Basket che vedrà contrapporsi la protagonista del colpaccio contro Milano e l'unica testa di serie rimasta.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 21:28:00 GMT)

Diretta/ Cantù Brescia (risultato live 18-20 - 10') streaming video e tv : 2^ quarto (Coppa Italia) : Cantù - Brescia, Final Eight: la semifinale di Coppa Italia di Basket che vedrà contrapporsi la protagonista del colpaccio contro Milano e l'unica testa di serie rimasta.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 21:01:00 GMT)

LIVE Coppa Italia Basket - Semifinale Red October Cantù- Germani Brescia in DIRETTA : derby lombardo con in palio la finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cantù-Brescia, sfida valevole per le semifinali delle Final Eight di Coppa Italia. La Red October è reduce dall’incredibile vittoria nei quarti di finale nel derby contro l’Olimpia Milano, con i brianzoli che si sono imposti 105-87. Una prestazione offensiva clamorosa per il miglior attacco del campionato, che ha dominato una delle grandi favorite fin dal primo quarto, nonostante le pesanti ...

DIRETTA / Cantù Brescia (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Coppa Italia) : Cantù - Brescia, Final Eight: la semifinale di Coppa Italia di Basket che vedrà contrapporsi la protagonista del colpaccio contro Milano e l'unica testa di serie rimasta.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 20:14:00 GMT)

LIVE Coppa Italia Basket - Semifinale Cantù-Brescia in DIRETTA : derby lombardo con in palio la finale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cantù-Brescia, sfida valevole per le semifinali delle Final Eight di Coppa Italia. La Red October è reduce dall’incredibile vittoria nei quarti di finale nel derby contro l’Olimpia Milano, con i brianzoli che si sono imposti 105-87. Una prestazione offensiva clamorosa per il miglior attacco del campionato, che ha dominato una delle grandi favorite fin dal primo quarto, nonostante le pesanti ...

Cantù Brescia/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live - Semifinale Coppa Italia - : Cantù - Brescia, Final Eight: la Semifinale che vedrà contrapporsi la protagonista del colpaccio contro Milano e l'unica testa di serie rimasta.

Cantù Brescia/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (Semifinale Coppa Italia) : Cantù - Brescia, Final Eight: la semifinale di Coppa Italia di Basket che vedrà contrapporsi la protagonista del colpaccio contro Milano e l'unica testa di serie rimasta.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 09:08:00 GMT)