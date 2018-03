Boxe | Joshua vs Parker in TV

Boxe - Anthony Joshua vs Joseph Parker : orario d’inizio e diretta tv del match Video : Notte di 'noble art' sabato 31 marzo al Principality Stadium di Cardiff, in Galles, teatro della sfida tra Anthony Joshua e Joseph Parker che mette in palio la cintura Mondiale unificata WBA, IBF, IBO e WBO dei #pesi massimi. Ecco perché la serata britannica assume una valenza specifica eccezionale per la grande Boxe internazionale del ventunesimo secolo [Video]. Con i due campioni salira' sul ring Giuseppe Quartarone, esperto arbitro italiano ...

Boxe - non solo Joshua-Parker : tutti i match mondiali di marzo 2018 Video : marzo 2018 è un mese certamente ricco di eventi per la #Boxe a livello mondiale, con due match-clou nella categoria dei #pesi massimi. Uno si è gia' svolto lo scorso 3 marzo ed ha visto Deontay Wilder conservare il titolo versione WBC battendo a Brooklyn il cubano Luis Ortiz per K.O alla 10^ ripresa [Video]. Il grande evento è quello del prossimo 31 marzo a Cardiff, la sfida tra due campioni del mondo come Anthony Joshua e Joseph Parker che ...

Boxe - Deontay Wilder manda ko Luis Ortiz e si conferma Campione del Mondo WBC. Ora match da urlo con Joshua? : Deontay Wilder si conferma Campione del Mondo WBC dei pesi massimi dopo aver sconfitto Luis Ortiz per ko tecnico alla decima ripresa. A New York, lo statunitense ha letteralmente demolito il rivale cubano e ha prolungato la propria striscia di imbattibilità (40 vittorie, 39 per ko): il 32enne non conosce rivali ed è prossimo a un incontro da urlo con Anthony Joshua, quello che tutti gli appassionati di Boxe si aspettano. Il 38enne incappa invece ...

Boxe - Tyson Fury torna a combattere! Ridata la licenza all’ex Campione del Mondo - sfida a Joshua? : Tyson Fury è pronto per tornare sul ring! L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi ha riavuto la licenza dalle autorità pugilistiche britanniche e quindi potrà riprendere a combattere. Il 29enne era fermo addirittura dal novembre 2015 quando conquistò le cinture iridate WBA, IFB, WBO battendo l’icona Wladimir Klitschko. Da quel momento Fury ha affrontato un periodo molto difficile caratterizzato da una positività a un test antidoping ...

Boxe - Joshua vs Wilder : il nuovo 'match del secolo' si farà a dicembre Video : Per la gioia di tutti gli appassionati di #Boxe, l'ennesimo 'match del secolo' si fara' [Video]. Se, come da pronostico, Anthony Joshua e Deontay Wilder vincono i prossimi combattimenti, potrebbero ritrovarsi sullo stesso ring a dicembre del 2018. Ad annunciarlo è stato Eddie Hearn, manager di Joshua, ai microfoni di Sky Sports. Il promoter britannico non ha escluso che il grande match che porterebbe alla riunificazione del titolo dei #pesi ...