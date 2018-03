Boxe | 4 azzurri in finale per l' oro

Boxe - World Series 2018 : British Lionhearts-Italia Thunder 5-0. Azzurri con le ossa rotte a Liverpool : L’Italia Thunder ritorna, è proprio il casi di dirlo, con le ossa rotte dalla trasferta di Liverpool: i British Lionhearts si sono imposti con un nettissimo 5-0 nell’incontro valido per le World Series of Boxing 2018. Nella categoria 46-49 kg Yafai Galal ha battuto ai punti con giudizio unanime Federico Serra. I cartellini dei giudici parlano chiaro: 50-45, 50-45, 49-46. In pratica soltanto un giudice, il bulgaro Pavel Pavlov, ha ...