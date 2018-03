Botte e minacce in famiglia | denunciati figlia e genero

Roma - insulti e Botte ai bimbi dell'asilo - tre maestre arrestate - le minacce : "Mamma non ti riporta più a casa" : Tre maestre di una scuola dell'infanzia comunale di Pomezia sono state arrestate con l'accusa di aver sottoposto alcuni bambini, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, a reiterati atti...

Badanti picchiano l'anziana allettata : Botte e minacce nel cambio biancheria : Vessavano e picchiavano la 75anne inferma che avrebbero invece dovuto accudire. A Trapani la polizia ha arrestato due Badanti ritenute responsabili di violenze sia fisiche che psicologiche nei...

Botte e minacce all'anziana costretta a letto : arrestate 2 badanti : Vessavano e picchiavano la 75anne inferma che avrebbero invece dovuto accudire. A Trapani la polizia ha arrestato due badanti ritenute responsabili di violenze sia fisiche che psicologiche nei ...

Il carabiniere che ha ucciso le figlie : minacce e Botte ma idoneo al test : È la cronaca di una tragedia annunciata. Di sottovalutazioni e di istituzioni che non si parlano tra di loro. Con i servizi sociali chiamati a intervenire e persino la parrocchia entrata in campo per ...

Il carabiniere che ha ucciso le figlie : minacce e Botte ma idoneo al test : È la cronaca di una tragedia annunciata. Di sottovalutazioni e di istituzioni che non si parlano tra di loro. Con i servizi sociali chiamati a intervenire e persino la parrocchia entrata in campo per ...

Minacce e Botte : sospese 4 maestre : Con l'accusa di maltrattamenti ai bambini nella scuola elementare in cui insegnavano, quattro maestre sono state denunciate e interdette dalla professione . È accaduto a Trapani, dove le indagini ...

Botte e minacce alla moglie - a processo ex gendarme vaticano : Roma, , askanews, - Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate: è questa l'accusa che ricade su un ex gendarme vaticano, il corpo di polizia della Santa Sede, nei confronti della moglie. ...