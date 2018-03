Bosch eCall | la connessione dellʼauto diventa salvavita

Bosch eCall - un sistema per integrare la sicurezza delle vetture già in circolazione : Abbiamo già parlato dell’obbligatorietà per i veicoli immatricolati dal 31/03 di possedere il dispositivo eCall. Nel nostro articolo di qualche giorno fa ne è stata ampiamente raccontata la normativa di prossima applicazione. Oggi invece, parliamo di un sistema realizzato da Bosch che consente anche ai veicoli già circolanti di essere connessi ed avere la possibilità di chiamare i soccorsi in caso d’incidente. Grazie al ...