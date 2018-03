Bomba esplode ad Alghero | paura tra gli abitanti ma nessun ferito

Paura ad Alghero. Boato nella notte - esplode una Bomba davanti una casa : Un ordigno artigianale è esploso nella notte davanti un portone di un condominio ad Alghero, in via Torricelli, nel quartiere della Pietraia. Gli investigatori sono ora all’opera per cercare di individuare i responsabili dell’attentato.Continua a leggere

Bomba artigianale esplode ad Alghero - nessun ferito - : Boato nella notte davanti un portone di un palazzo in via Torriccelli, nel quartiere popolare della Pietraia. Secondo quanto appurato dagli investigatori, si tratterebbe di un ordigno artigianale, ...

Bomba artigianale esplode ad Alghero - nessun ferito : Bomba artigianale esplode ad Alghero, nessun ferito Boato nella notte davanti un portone di un palazzo in via Torriccelli, nel quartiere popolare della Pietraia. Secondo quanto appurato dagli investigatori, si tratterebbe di un ordigno artigianale, verosimilmente una molotov o una Bomba-carta Parole chiave: ...

Alghero - Bomba artigianale esplode davanti a un palazzo : nessun ferito : Una bomba artigianale è esplosa nella notte davanti un portone di un palazzo ad Alghero, senza però provocare alcun ferito o danni gravi. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, le ...

Alghero - Bomba artigianale esplode davanti a un palazzo : nessun ferito : Una bomba artigianale è esplosa nella notte davanti un portone di un palazzo ad Alghero, senza però provocare alcun ferito o danni gravi. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, le cui caserme distano poche centinaia di metri dal luogo dello scoppio. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di una molotov o una bomba-carta. Si indaga per individuare colpevoli, destinatari e motivazioni del gesto.

L'Ue : servirà una Fornero-bis Blindata la prossima Finanziaria Ecco la Bomba pronta ad esplodere : Un'economia non brillante, culle piuttosto vuote, il peso di ben otto salvaguardie per gli esodati costate 12 miliardi di euro e l'estensione della quattordicesima. Neanche la riforma Fornero sulla previdenza è sufficiente a contenere la spesa pensionistica. Servirebbe quindi una Fornero-bis o profondi tagli all'assistenza entro il 2020. Figuriamoci, quindi, abolirla come vuole la Lega di Matteo Salvini o superarla, reintroducendo la quota 100 ...

TEXAS - UNABOMBER DI AUSTIN SI È FATTO ESPLODERE/ Ultime notizie Bomba : il 24enne stava scappando dalla Polizia : TEXAS, UNABOMBER si è FATTO ESPLODERE: Ultime notizie e aggiornamenti da AUSTIN, morto l'attentato seriale che terrorizzava da mesi dopo scontro a fuoco con la Polizia(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Un altro pacco Bomba esplode in Texas : incubo dinamitardo seriale : Le forze dell'ordine brancolano nel buio: ancora un pacco bomba in Texas. Un dipendente della FedEx è rimasto ferito nell'esplosione di un pacco bomba in un centro di distribuzione postale di Schertz...

FANO - Bomba FATTA ESPLODERE IN MARE/ Video - due i tentativi per far brillare l'ordigno - il racconto : BOMBA a FANO, l'ordigno della Seconda Guerra Mondiale FATTA ESPLODERE nel MARE Adriatico: operazioni di brillamento ok a 2 miglia dalla costa e 10metri in profondità(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:47:00 GMT)

FANO - Bomba FATTA ESPLODERE IN MARE/ Video - ordigno Seconda Guerra Mondiale brillato a 2 miglia dalla costa : BOMBA a FANO, l'ordigno della Seconda Guerra Mondiale FATTA ESPLODERE nel MARE Adriatico: operazioni di brillamento ok a 2 miglia dalla costa e 10metri in profondità(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:44:00 GMT)

Fano : Bomba fatta esplodere in mare dagli artificieri della Marina Militare : L’ordigno della Seconda Guerra Mondiale trovato il 13 marzo scorso vicino alla spiaggia Sassonia, a Fano, è stato fatto brillare a circa due miglia al largo della costa dagli artificieri della Marina Militare. Le operazioni di brillamento hanno richiesto più tempo del previsto a causa delle condizioni del mare ma hanno avuto successo. L'articolo Fano: bomba fatta esplodere in mare dagli artificieri della Marina Militare sembra essere il ...

Bomba rischia di esplodere - stop ai treni : 23mila evacuati. Via i pazienti dall'ospedale : FANO ? Evacuazione per oltre 23mila persone. L?ha appena comunicato il sindaco di Fano nelle Marche Massimo Seri dopo la riunione con i tecnici e le forze dell?ordine per il...

Bomba rischia di esplodere - stop ai treni. Ventimila persone evacuate a Fano : Mobilitati anche gli artificieri della Marina militare per neutralizzare l'ordigno, che sarà fatto brillare in mare. Evacuati l'ospedale Santa Croce e la stazione ferroviaria. Bloccati anche i treni dato che la stazione si trova nella zona di pericolo.Continua a leggere

Emergenza a Fano - trovata Bomba innescata : 23.000 evacuati - arriva l’esercito. L’ordigno sarà fatto esplodere in mare : E’ in corso una massiccia operazione per evacuare circa 23 mila persone dal centro di Fano, dopo il ritrovamento stamani di un ordigno bellico in un cantiere dell’Aser in viale Ruggeri sul lungomare Sassonia. Debbono essere allontanate le persone da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1.800 metri dal punto di ritrovamento della bomba. La decisione e’ stata adottata poco fa dalla prefettura di Pesaro ...