Bomba artigianale esplode ad Alghero - nessun ferito : Bomba artigianale esplode ad Alghero , nessun ferito Boato nella notte davanti un portone di un palazzo in via Torriccelli, nel quartiere popolare della Pietraia. Secondo quanto appurato dagli investigatori, si tratterebbe di un ordigno artigianale , verosimilmente una molotov o una Bomba -carta Parole chiave: ...

Casapound dice che nella sua sede di Trento è scoppiata una Bomba artigianale : Casapound, il partito neofascista di cui si è molto parlato nell’ultima campagna elettorale, ha fatto sapere che stanotte una bomba artigianale ha colpito la sede del partito a Trento. In un post su Facebook, il partito ha detto che l’esplosione The post Casapound dice che nella sua sede di Trento è scoppiata una bomba artigianale appeared first on Il Post.