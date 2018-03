Bologna-Roma finisce pari | azioni | tabellino e voti del match

La Roma si inchioda 1-1 a Bologna - vantaggio con Pulgar : Dzeko mette una pezza : Si chiude sull'1-1 il match dello stadio Dall'Ara tra Bologna e Roma valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Alla rete al 18' di Pulgar per gli emiliani replica al 76' Dzeko .

Serie A - Bologna -Roma 1-1 : giallorossi bloccati - Dzeko risponde a Pulgar. Si infortuna Nainggolan : La Roma è stata fermata dal Bologna nel lunch match della 30^ giornata di Serie A. I giallorossi hanno pareggiato 1-1 sul campo dei felsinei e si riapre così la lotta per il terzo posto in classifica: ora Inter (contro il Verona) e Lazio (Benevento) possono portarsi rispettivamente a 2 e 3 punti di distacco con i nerazzurri che devono ancora recuperare il derby. Donadoni punta sul tridente offensivo con Di Francesco jr. (figlio del mister della ...

