Bologna-Roma 1-0 La Diretta Vantaggio di Pulgar

Bologna-Roma 0-0 in diretta : risultato LIVE : LE FORMAZIONI UFFICIALI Bologna , 4-3-3, : Santurro; Torosidis, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco Roma, formazione ufficiale , 4-3-3, : Alisson; Florenzi, ...

Bologna-Roma in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 12.30 : LE formazioni ufficiali Bologna , 4-3-3, : Santurro; Torosidis, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco Roma, formazione ufficiale , 4-3-3, : Alisson; Florenzi, ...

30^ giornata, LE ultimissime- Bologna-Roma:Poche ore al calcio d'inizio di Bologna-Roma, match in programma alle 12:30. Come confermato alla vigilia da Eusebio Di Francesco, i giallorossi scenderanno in campo senza particolari programmi in vista del match di Champions League contro il Barcellona. L'unica novità potrebbe esser rappresentata dalla presenza di Schick dal 1′ al posto […]

Bologna-Roma - formazioni. Mirante squalificato - gioca Santurro : Donadoni domani raggiungerà le 100 gare ufficiali con il Bologna: "Nel calcio non c'è niente di scontato"

Roma - Under e Pellegrini non convocati per il Bologna. Torneranno per il Barcellona : Lo aveva lasciato intendere Di Francesco in conferenza stampa, ma ora è ufficiale: Cengiz Under non farà parte della spedizione per Bologna . Il turco è rientrato dall'impegno in nazionale con un ...