Bologna | Poli al 45' | ' Continuiamo così! Santurro? Grande gara'

30^ giornata - le ultimissime : Bologna-Roma - Di Francesco sceglie Schick. Sassuolo-Napoli - Hamsik titolare… : 30^ giornata, LE ultimissime- Bologna-Roma:Poche ore al calcio d’inizio di Bologna-Roma, match in programma alle 12:30. Come confermato alla vigilia da Eusebio Di Francesco, i giallorossi scenderanno in campo senza particolari programmi in vista del match di Champions League contro il Barcellona. L’unica novità potrebbe esser rappresentata dalla presenza di Schick dal 1′ al posto […] L'articolo 30^ giornata, le ...

Napoli. Operaio della Sifel morto folgorato a Bologna : Ancora una vittima sul lavoro. A Bologna un Operaio di 56 anni è morto folgorato nel corso dei lavori alla

Serie A Bologna - Poli recupera. Krafth out - mal di schiena : Bologna - E' iniziata la settimana di allenamenti del Bologna , atteso nel prossimo turno dalla scontro contro la Roma . Non mancano le novità: Angelo Da Costa , out da mesi, e Andrea Poli sono ...

Serie A Bologna - lombalgia Krafth : Da Costa e Poli in gruppo : Bologna - Bologna al lavoro senza i nazionali in vista della gara contro la Roma che andrà in scena alla ripresa del campionato. Angelo Da Costa , out da mesi, e Andrea Poli sono rientrati in gruppo e ...

Città e date dei casting di X Factor 12 On the road da Bologna a Genova - Padova e Napoli : Città e date dei casting di X Factor 12 verranno rese note in primavera ma, intanto, il talent show di Sky Uno propone agli aspiranti concorrenti X Factor On The road, che farà tappa in alcune delle principali Città italiane. Il 24 marzo, X Factor On the road era a Latina e il 25 marzo era a Napoli. Oggi, lunedì 26 marzo, X Factor On the road fa tappa a Perugia e molte altre saranno le Città coinvolte nei prossimi giorni. Il tour alla ...

Basket - 23a giornata Serie A 2018 : Milano capolista in solitaria. Venezia va ko a Pistoia. Super Gentile trascina Bologna : L’Olimpia Milano è la nuova capolista solitaria del campionato italiano di Basket. Nel big match della 23a giornata l’Emporio Armani si è imposta per 82-75 sul campo della Sidigas Avellino grazie ad un’ottima prestazione nell’ultimo quarto, quando la squadra di Simone Pianigiani ha costruito l’allungo decisivo, toccando anche la doppia cifra di vantaggio. Ottima prova di Vladimir Micov, che ha messo a referto 14 ...

Bologna - Andrea Poli protagonista del primo evento del Kids Club : Il centrocampista classe '89 protagonista dell'evento "Oggi intervisto io", durante il quale ha risposto a una serie di domande dei suoi piccoli ammiratori. L'articolo Bologna, Andrea Poli protagonista del primo evento del Kids Club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Napoli usa la ‘testa’ contro il Genoa - la Juventus adesso trema : il Bologna ferma la Lazio [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

LIVE Risultati Serie A - cronaca in tempo reale : Lazio-Bologna 1-1 - Napoli-Genoa 0-0 : Notizie sul tema Dove vedere Napoli-Genoa in diretta TV e streaming gratis oggi 18 marzo LIVE e risultato in tempo reale Napoli-Genoa 0-0: via con il secondo tempo LIVE Lazio-Bologna, risultato in ...

Napoli-Genoa e Lazio-Bologna - le formazioni ufficiali : Doppio posticipo per chiudere il 29° turno. Luci dei riflettori puntate sul San Paolo, col Napoli che ospita il Genoa e ha la chance di riavvicinare la Juventus Napoli-Genoa - NA ? XI ? #NapoliGenoa ??...

Napoli-Genoa - Lazio-Bologna : FORMAZIONI e LIVE : Notizie sul tema LIVE Lazio-Bologna, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili FORMAZIONI Dove vedere Napoli-Genoa in diretta TV e streaming gratis oggi 18 marzo Lazio alla rincorsa al terzo ...

LIVE Risultati Serie A - cronaca in tempo reale : Napoli-Genoa e Lazio-Bologna : Foto originale Getty Images © scelta da SuperNews Risultati Serie A Saranno addirittura due i posticipi della ventinovesima giornata di Campionato . Il Napoli e la Lazio sono le due big che ...

Bologna - ragazzini accoltellati in pieno centro : la polizia diffonde il video dell’aggressione. Tre arrestati : La polizia di Bologna ha diffuso il video dell’accoltellamento, avvenuto in piazza del Nettuno, in pieno centro (davanti alla biblioteca Sala Borsa), il 4 marzo. Tre ragazzi albanesi, già arrestati, hanno aggredito, forse per “uno sguardo di troppo”, due diciassettenni, ferendoli alle gambe e alla schiena. Le due vittime hanno ricevuto una prognosi di 30 giorni L'articolo Bologna, ragazzini accoltellati in pieno centro: la ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : capoliste in trasferta - Milano a Bologna e Venezia a Torino. Pesaro-Capo d’Orlando vale la salvezza : Ventunesima giornata di campionato ed impegno in trasferta per le due squadre al vertice. L’Olimpia Milano, reduce dalla bella vittoria in Eurolega a Mosca contro il Khimki, va a Bologna a far visita alla Virtus in una sfida storica per la pallacanestro italiana. La squadra di Pianigiani è in ottima forma, arriva da tre vittorie consecutive e punta a mantenere la vetta della classifica, mentre dall’altra parte c’è una Bologna ...