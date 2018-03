Bologna | alta tensione durante la partita contro la Roma | ecco cosa è successo

INFORTUNIO NAINGGOLAN - Bologna-ROMA/ Problema al flessore - le condizioni : salta il Barcellona? : INFORTUNIO NAINGGOLAN, BOLOGNA-ROMA: il centrocampista belga costretto ad uscire al 16' della gara al Dall'Ara. Tegola per Di Francesco a pochi giorni dalla sfida col Barcellona.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:23:00 GMT)

Serata di gala per una sfida di alta classifica - ecco a voi Fortitudo Bologna-Poderosa Montegranaro : Ci sarà anche la diretta audio in streaming dal canale Spreaker della società Poderosa Live Radio , https://www.spreaker.com/user/poderosa, , aggiornamenti dai canali ufficiali Facebook , Poderosa ...

Infortunio Pellegrini / Problema a un polpaccio accusato in nazionale - domani gli esami : salta Bologna Roma : Infortunio Pellegrini, Problema a un polpaccio accusato in nazionale dal centrocampista che salterà Bologna-Roma in campo alle 12.30 al Dall'Ara il prossimo sabato.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Maltempo Bologna - neve in arrivo : salta il concerto di Max-Nek-Renga : Il Maltempo in Emilia Romagna costringe ad annullare l’appuntamento di domani sera all’Unipol Arena di Bologna per il concerto di Max Pezzali-Francesco Renga-Nek prevista nell’ambito del tour del trio di artisti. Nella giornata di domani, infatti, sono previste abbondanti nevicate che impedirebbero il normale svolgimento del concerto. L’appuntamento con i fan è spostato al 18 aprile, i biglietti precedentemente acquistati ...

Maltempo : rami sulla linea elettrica dell’Alta Velocità - treni Firenze-Bologna dirottati su Prato : A causa di rami caduti per il Maltempo sulla linea elettrica dell’Alta Velocità, un treno proveniente da Bologna nel pomeriggio è rimasto fermo per circa due ore vicino all’imbocco della galleria di Firenze Castello. Per oltre 90 minuti i treni della linea Av Bologna-Firenze sono stati dirottati sulla direttrice di Prato. L'articolo Maltempo: rami sulla linea elettrica dell’Alta Velocità, treni Firenze-Bologna dirottati su ...

Inter : Icardi salta anche il Bologna : MILANO, 10 FEB - Mauro Icardi non ce la fa a recuperare per la partita contro il Bologna. L'attaccante argentino non è presente nella lista dei 21 convocati nerazzurri - diffusa dal sito ufficiale del'...

Doppio Mertens ribalta il Bologna - il Napoli si riprende il primo posto : Napoli e Bologna si affrontano al San Paolo in Serie A per la 59esima volta: nei precedenti si contano 26 vittorie del Napoli, 23 pareggi e 9 successi degli emiliani, l'ultimo nel 2012. La...

Diretta/ Napoli Bologna - risultato live 2-1 - info streaming video e tv : la ribalta Mertens su rigore! : Diretta Napoli Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, risultato live: partita facile per Sarri ma occhio allo scherzo di Verdi.

LIVE Napoli-Bologna - Serie A in DIRETTA : 2-1. I partenopei ribaltano il risultato e chiudono il primo tempo in vantaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Napoli-Bologna, sfida valida per la 22ma giornata di Serie A. I partenopei vogliono continuare a far sognare i propri tifosi e per rimanere in testa alla classifica dovranno superare in casa i felsinei. Una partita che avrà un osservato speciale in campo: Simone Verdi. Il talento del Bologna è stato uno dei protagonisti di questa sessione di mercato, per la sua scelta di rifiutare ...

Napoli-Bologna live : 2-1 - Mertens ribalta il match su rigore : Napoli e Bologna si affrontano al San Paolo in Serie A per la 59esima volta: nei precedenti si contano 26 vittorie del Napoli, 23 pareggi e 9 successi degli emiliani, l'ultimo nel 2012. La...

Verdi capitano - Bologna ok. Verona ko - salta Pecchia? : Il colpaccio di giornata lo mette a segno il Crotone di Walter Zenga che annichilisce 3-0 a domicilio il Verona nello scontro salvezza. Barberis, Stoian e il neoarrivato Ricci chiudono la pratica al ...