Blade Runner | la trama del film Su Iris un grande classico entrato nella storia del

Blade RUNNER/ Su Iris il film con Harrison Ford e Brion James (oggi - 31 marzo 2018) : BLADE RUNNER, il film in onda su Iris oggi, sabato 31 marzo 2018. Nel cast: Harrison Ford, Brion James e Joanna Cassidy, alla regia Ridley Scott. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 09:43:00 GMT)

Blu-ray. Blade Runner 2049 - di Denis Villeneuve : La versione blu-ray di Blade Runner 2049 vanta, rispetto al DVD, il contenuto speciale di ben 22 minuti 'La creazione del mondo di Blade Runner 2049 dove è possibile ascoltare le interviste alla ...

Oscar 2018 : quello ai Visual Effects è Blade Runner vs Il pianeta delle scimmie : Non solo attori, registi e produttori saranno i protagonisti della Notte degli Oscar 2018 (4 marzo), ci sono anche scenografi, costumisti, make up artist, compositori e i cosiddetti “maghi degli effetti speciali”. Ormai a Hollywood è categorico sfornare film con una quantità industriale di Visual Effects per ammaliare e conquistare il pubblico e per rendere credibile, l’incredibile. Quest’anno nella cinquina delle nomination svettano Blade ...

A Rutger Hauer non è piaciuto affatto Blade Runner 2049 : Durante un’intervista a The Hollywood Reporter Rutger Hauer ha dichiarato che ‘Blade Runner 2049’ non ha lo stesso animo della pellicola originale. In ‘Blade Runner’ del 1982 l’attore è Roy Batty, un replicante. La star di Blade Runner ha solamente parole negative per il sequel Ecco cosa ha detto: “Sembra straordinario, ma fatico a credere che si sentiva il bisogno di questo film. Credo semplicemente che qualcosa di così fantastico non dovrebbe ...

Rutger Hauer contro Blade Runner 2049 : «È un film senza anima» - Best Movie : Nonostante i suoi risultati deludenti al box office internazionale, Blade Runner 2049 non ha comunque mancato di ricevere delle positivissime recensioni un po' da tutto il mondo, arrivando infine a ottenere pure 5 candidature tra le categorie tecniche dei prossimi Oscar . Eppure, sappiate che tra i detrattori del film figura addirittura un attore dell'opera originale di ...

Blade Runner 2049 : Denis Villeneuve voleva mantenere segreto il ritorno di Harrison Ford : ... Si apre in una nuova finestra, Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico , Si apre in una nuova finestra, Articolo Precedente Disney, i primi dettagli della piattaforma streaming: ...

Eastpak x Raf Simons - tributo a Blade Runner : Del resto, se Eastpak x Raf Simons VI deve essere un tributo a Blade Runner, che lo sia fino in fondo. Ecco quindi la frase più celebre del film: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione; e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. Eastpak x Raf Simons VI è la ...

Blade Runner 2049 dal 7 febbraio in homevideo : c'è anche la Whisky Edition! : Questi i contenuti speciali del blu-ray: - La creazione del Mondo di Blade Runner 2049 - Blade Runner 101 Prologhi 2036: Alba dei Nexus 2048: Nessuna via di fuga 2022: Blackout 2036: Alba dei Nexus ...

Blade Runner 9732 - la ricostruzione in realtà virtuale di Quentin Lengele : Blade Runner 9732 è un’operazione di animazione 3D per realtà virtuale creata dal programmatore e disegnatore belga Quentin Lengele. Lengele ha pubblicato sul suo profilo YouTube un video che mostra l’esperienza immersiva del suo BR9732: del mondo fantascientifico da lui ricreato nei minimi dettagli. Blade Runner 9732, in sintesi, è un viaggio in VR dentro all’appartamento di Rick Deckard, il protagonista del film sci-fi, nella ...

Blade Runner 9732 - la ricostruzione in realtà virtuale di Quentin Lengele : Blade Runner 9732 è un’operazione di animazione 3D per realtà virtuale creata dal programmatore e disegnatore belga Quentin Lengele. Lengele ha pubblicato sul suo profilo YouTube un video che mostra l’esperienza immersiva del suo BR9732: del mondo fantascientifico da lui ricreato nei minimi dettagli. Blade Runner 9732, in sintesi, è un viaggio in VR dentro all’appartamento di Rick Deckard, il protagonista del film sci-fi, nella ...

Blade Runner : Revelations si mostra con dei nuovi screenshot : Gli appassionati della cyberpunk fiction distopica e della realtà virtuale saranno sicuramente soddisfatti del prossimo Blade Runner: Revelations, riferisce VRfocus.Possiamo vedere qualche nuovo screenshot del gioco, qui di seguito. Nel titolo prenderemo il controllo di Harper, un Blade Runner, e ai giocatori sarà svelata una trama che minaccia la Los Angeles del lontano 2023.Si tratterà della terza esperienza di Blade Runner in VR. Il gioco ...