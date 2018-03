Bisi | Le intercettazioni sono un furto di libertà

Giustizia : Bisi - intercettazioni furto di libertà - si rispetti Costituzione : Milano, 23 mar. (AdnKronos) – Una Giustizia umana che rispetti la Costituzione, eviti intrecci pericolosi e che non venga utilizzata per colpire persone o istituzioni politiche. Stefano Bisi, Gran maestro del Grande Oriente d’Italia, non ha facili ricette per un tema complesso che ha più riflessi: gli errori e le ingiuste detenzioni sono costati allo Stato quasi 37,7 milioni di euro nel 2017, secondo i dati Mef, con 1.013 casi di ...