Belen Rodriguez commossa a Verissimo | ' Fabrizio Frizzi mi ha aiutata tanto'

Belen e Jeremias Rodriguez in lacrime a Verissimo : La famiglia di Belen Rodriguez a Verissimo : non mancano le lacrime Belen Rodriguez è tornata a Verissimo e questa volta non da sola. La showgirl argentina si è presentata con tutta la famiglia: il fratello Jeremias , la sorella Cecilia e la madre Veronica Cozzani. Mancava il padre Gustavo e il figlio Santiago: il primo è […] L'articolo Belen e Jeremias Rodriguez in lacrime a Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Verissimo - Belen Rodriguez : ‘Fra qualche mese avrò la cittadinanza italiana’ : “Vi presento un’argentina doc, ormai italiana di adozione: Maria Belen Rodriguez” così viene presentata Belen Rodriguez in studio a Verissimo nella puntata in onda sabato 31 marzo. Ma la presentazione è di rilievo solo per un motivo: a farla è l’ex marito della showgirl, Stefano De Martino dall’Honduras dove è inviato per l’Isola dei famosi. L’ex moglie sottolinea come Stefano sia stato molto bravo ...