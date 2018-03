Belen e Jeremias Rodriguez in lacrime a Verissimo

Belen ‘comanda’ Cecilia e Jeremias : il retroscena a Verissimo : Verissimo, la mamma Veronica: “Belen comanda Cecilia e Jeremias” A Verissimo dopo l’intervista agli attori Edoardo Leo e Margherita Buy e alla cantante Francesca Michielin è venuta l’ora della famiglia Rodriguez. Per prima volta in Tv Belen, Cecilia, Jeremias Rodriguez e la madre Veronica sono stati intervistati da Silvia Toffanin. Belen per l’occasione è stata addirittura annunciata dall’ex marito Stefano ...

“Cacciatelo”. Maria De Filippi - furia su Jeremias. Per il fratellino di Belen Rodriguez è un duro colpo. Stavolta però brucia davvero moltissimo : Tutti lo davano per certo. Anche chi in lui, fino alle fine, non ha creduto del tutto. E invece il piccolo di casa Rodriguez pareva pronto al grande salto. Quello nel mondo della tv per diventare una stella e smettere di brillare di luce riflessa. E invece no, la sua ascesa è rimandata ancora per un po’. Evaporata per un motivo piuttosto insolito, almeno così raccontano i beninformati. Jeremias infatti sarebbe dovuto approdare a Uomini e ...

Belen - Cecilia e Jeremias Rodriguez : crisi tra i loro genitori? : Aria di crisi tra i genitori di Belen, Jeremias e Cecilia Rodriguez? Nella giornata di ieri Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, Cecilia e Jeremias, ha festeggiato i suoi 55 anni in un locale di Milano insieme agli amici e ai parenti. Grande assente della serata il capofamiglia Gustavo. Sono stati in molti a notarlo da alcune foto della festa trapelate sui social, domando nei vari commentati dove fosse finito e perché non fosse presente. ...

“Altro che Jeremias!”. Paparazzata bomba : Aida Yespica proprio con lui. Annullate in un colpo solo le voci di una relazione col fratello di Belen e Cecilia. E ci sono le foto : Aida Yespica l’abbiamo lasciata nel salotto tv di Verissimo dove, nel corso di una delle ultime puntate, ha parlato le difficoltà di trascorrere del tempo con suo figlio Aron, che ormai vive stabilmente negli Stati Uniti con suo padre, l’ex calciatore Matteo Ferrari, con cui la Yespica aveva avuto una lunga storia d’amore molti anni fa. Oggi Aron ha 11 anni, va in prima media, ma Aida riesce a vederlo molto poco. Ma non ...

Belen RODRIGUEZ/ Jeremias e il difficile paragone con la sorella : "Non posso negare che fa male" : BELEN RODRIGUEZ si trova ancora alle Maldive insieme a Santiago e la madre Veronica, mentre Andrea Iannone è partito per la Thailandia per le nuove prove della MotoGp.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 04:40:00 GMT)

JEREMIAS RODRIGUEZ/ "Al GF ho finto". Il fratello di Belen svela il suo segreto a Elenoire Casalegno : Ospite di Elenoire Casalegno a "Raccontami", JEREMIAS RODRIGUEZ ha confessato per la prima volta di aver finto dentro la casa del Grande fratello Vip 2.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 12:50:00 GMT)

Mattino 5 : Jeremias Rodriguez parla del futuro di Belen e Iannone : Belen Rodriguez e Andrea Iannone: il commento di Jeremias a Mattino Cinque Belen Rodriguez pronta a trasferirsi in Svizzera? Il gossip su un possibile spostamento della showgirl argentina oltralpe sta facendo il giro del web in queste settimane. Sembrerebbe infatti, in base quanto riportato anche oggi a Mattino Cinque, che Andrea Iannone e Belen Rodriguez abbiano acquistato una casa a Lugano e potrebbero presto iniziare una convivenza proprio ...