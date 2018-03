Beautiful | anticipazioni americane e trame future aprile 2018 | Hope bacia Liam | Ridge

Beautiful anticipazioni 31 marzo 2018 : si avvicina la sfida tra la Forrester e la Spectra : In vista del summit della Spencer, i Forrester e Sally si dirigono a Montecarlo a bordo del jet privato di Bill.

Beautiful - trasferta a Monte Carlo : anticipazioni trame dal 3 al 7 aprile : I rapporti familiari complicati da matrimoni (e tradimenti incrociati) sono all’ordine del giorno nella storica soap opera americana, in onda fin dall’ormai lontano 1987. Dopo il matrimonio tra Brooke e Bill e il ritorno di Sheila, nuove vicissitudini travolgono la famiglia Forrester e tutti i personaggi che ruotano attorno all’omonima casa di moda. Ecco le anticipazioni di Beautiful, lo show con appunto Ridge e Brooke in onda da martedì 3 a ...

Beautiful - anticipazioni americane : ecco quando THOMAS e SALLY usciranno di scena : Da tempo ve ne parliamo, ma ora abbiamo la data ufficiale di quando THOMAS Forrester e SALLY Spectra usciranno ufficialmente di scena nelle puntate americane di Beautiful. La coppia di stilisti avrà il suo finale (almeno per ora) il prossimo 5 aprile. Il primogenito di Ridge, nelle ultime settimane, era tornato per arricchire la storyline sul tentato omicidio di Bill Spencer: anche lui infatti aveva un possibile movente per sparare ...

Beautiful - anticipazioni americane : LIAM trova un’altra prova della sua colpevolezza : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, LIAM Spencer è sempre più convinto di essere colui che ha sparato a suo padre Bill, il quale invece ha puntato il dito contro Ridge Forrester… che è finito in cella! Nella narrazione tutto ciò sta avvenendo in poche ore dopo che LIAM, come già riportatovi, ha iniziato ad avere ricordi confusi della notte dello sparo (ricordi, in pratica, che hanno iniziato a riemergere nella sua memoria). Il ...

Beautiful - anticipazioni puntata di sabato 31 marzo e martedì 3 aprile 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 31 marzo e martedì 3 aprile 2018: Sull’aereo privato della Spencer diretto a Montecarlo, tra battute e proclami, gli sfidanti della Forrester e della Spectra volano al summit della Spencer… Arrivati a Montecarlo, tutti si godono il momento in attesa della sfida del giorno dopo… Quinn (Rena Sofer) si trova a casa ed è disperata, in quanto Ridge (Thorsten Kaye) sa dove è rintracciabile ...

Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 30 marzo: Steffy, Liam insieme ai parenti Forrester e a Sally si preparano al trasferimento a Montecarlo, in occasione del summit della Spencer Pubblications

Beautiful - anticipazioni americane : Liam ha sparato a suo padre? I ricordi di quella notte : Attenzione, fan di Beautiful! Forse abbiamo trovato il colpevole del tentato omicidio di Bill Spencer! E le ultime anticipazioni americane, seppur ancora “confuse”, sembrano indirizzare proprio a suo figlio Liam! Il giovane, infatti, è tormentato da flashback che lo riportano alla notte in cui hanno sparato a suo padre. anticipazioni americane Beautiful: Steffy chiede aiuto a Liam per scagionare Ridge Come già detto in un precedente ...

Beautiful anticipazioni 29 marzo 2018 : Brooke rimprovera R.J e Coco : I due ragazzi sono state vittime di un incidente stradale, causato dalla distrazione della Spectra alla guida.

Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 29 marzo: Eric e Ridge si incontrano in albergo ma la discussione non finisce nel migliore dei modi. Il perdono è ancora lontano...

Beautiful - anticipazioni americane : Bill si sveglia dal coma - Ridge in carcere : Dopo che un misterioso attentatore gli ha sparato alle spalle riducendolo in fin di vita, Bill Spencer si sveglia dal coma. L’editore è convinto che a volerlo morto sia Ridge Forrester, così per lo stilista scattano immediatamente le manette. Questo è ciò che sta accadendo a The Bold and The Beautiful, nelle attuali puntate americane! Non solo: Bill si dovrà confrontare con alre persone, primo fra tutti il figlio Liam, che ha scoperto ...

anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 29 marzo 2018: Dopo che R.J. (Anthony Turpel) ha avuto un incidente perché Coco Spectra (Courtney Grosbeck) guidava distratta, Brooke (Katherine Kelly Lang) rimprovera entrambi i ragazzi. Bill Spencer (Don Diamont) dice una grande bugia a Thomas (Pierson Fodè) riferendogli che sua nipote Caroline (Linsey Godfrey) sta per morire… Ridge (Thorsten Kaye) si reca nell'hotel dove si trova Eric

Beautiful anticipazioni : è stato LIAM a sparare a BILL??? [Puntate americane] : Nelle recenti puntate americane di Beautiful, LIAM Spencer ha iniziato a ricordare degli eventi sulla notte dello sparo che ha rischiato di uccidere suo padre LIAM: si tratta di brevi flash che hanno iniziato ad emergere nella sua mente per puro caso, a seguito di un incidente apparentemente banale ma che potrebbe avergli fatto recuperare una parte di memoria importante (e che neanche lui sapeva di aver perso). In pratica il ragazzo, avendo ...

Beautiful - anticipazioni puntata di mercoledì 28 marzo 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 28 marzo 2018: Bill (Don Diamont) tenta di far riavvicinare Caroline (Linsey Godfrey) e Thomas (Pierson Fodè), ma i suoi metodi non sono per niente apprezzati dalla nipote… Sally Spectra (Courtney Hope) è in procinto di partire per Montecarlo, ma non sa dei nuovi turbamenti del suo compagno… Prosegue la latitanza di Eric (John McCook) e ciò fa preoccupare Ridge (Thorsten Kaye). A quel ...

Beautiful - anticipazioni americane : STEFFY parla con BILL per scagionare RIDGE : Nelle recenti puntate americane di Beautiful STEFFY Forrester Spencer, nel tentativo di scagionare papà RIDGE, è direttamente andata alla fonte per ottenere delle risposte: il suocero BILL. La ragazza ha fatto visita all’editore, ricoverato in ospedale ma uscito dal breve coma seguito allo sparo che lo ha quasi ucciso, per ottenere conferma dell’innocenza del genitore. STEFFY non è affatto convinta che BILL abbia visto RIDGE ...