Battelli | nuovo tesoriere dei 5 stelle | un fedelissimo con la terza media

: RT @merighim: Per #Grillo “La scuola uccide la creatività” Chissà come sarà creativo #Battelli nuovo tesoriere del #M5S alla Camera, che è… - Flautomagico1 : RT @merighim: Per #Grillo “La scuola uccide la creatività” Chissà come sarà creativo #Battelli nuovo tesoriere del #M5S alla Camera, che è… - GiordanoBattini : RT @merighim: Per #Grillo “La scuola uccide la creatività” Chissà come sarà creativo #Battelli nuovo tesoriere del #M5S alla Camera, che è… - Redovini : @MadamPopper vacci tu a scuola assieme alla tua amica Fedeli analfabeta ed il tuo nuovo amico 5S -

(Di sabato 31 marzo 2018) Ha fatto notizia il nome di Sergiodel #movimento 5alla Camera, nominato poche ore fa dalla capogruppo a Montecitorio VIDEO Giulia Grillo. Non tanto per la persona in sé, irreprensibile e fuori da ogni polemica che ha investito il Movimento, ma per il curriculum studiorum di chi dovra' gestire oltre 13 milioni di euro di fondi pubblici all’anno destinati al partito.ed esperienza come commesso Titolo di studionon di certo il primo con questo titolo a varcare le porte del nostro parlamento, 10 anni di esperienza come commesso in un negozio di animali e una vena artistica da rocker. Non esattamente corposo il curriculum deldel Movimento 5Sergio. Un grillino della prima ora, che ha iniziato dal Comune di Varazze in Liguria, da dove proviene, per giungere sino a Roma. “Nemo propheta in ...