Basket | 24a giornata Serie A 2018 | Milano prova l’allungo in attesa di Venezia Si

(Di sabato 31 marzo 2018) Indel posticipo di domani trae Avellino, la 24avedemantenere la testa della classifica e scappare con ora quattro punti di vantaggio sulla Reyer. L’Olimpia ha battuto Reggio Emilia per 92-78 in una partita risolta solo nell’ultimo quarto. Una Grissin Bon coriacea e combattiva è infatti riuscita a resistere per 30′, trascinata dai 20 punti di Amedeo Della Valle e i 19 di Jalen Reynolds. Nel periodo finale, però, nulla ha potuto contro l’accelerata dell’EA7, giunta ora alla quinta vittoria consecutiva in campionato. Vladimir Micov il migliore per i padroni di casa con 18 punti, bene Andrew Goudelock con 15 e 6/7 dal campo. Con ancora una partita da recuperare Brescia si è avvicinata a. La Leonessa si è sbarazzata di Cantù per 86-71 facendo la differenza dopo l’intervallo (18-11 il parziale del terzo periodo). ...