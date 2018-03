: Blitz a #Bardonecchia degli agenti francesi in un centro #migranti, è bufera. La #Farnesina chiede spiegazioni e co… - Agenzia_Ansa : Blitz a #Bardonecchia degli agenti francesi in un centro #migranti, è bufera. La #Farnesina chiede spiegazioni e co… - SkyTG24 : #UltimOra #Bardonecchia, la #Farnesina convoca l'ambasciatore francese a #Roma #Canale50 - TgLa7 : Caso #Bardonecchia: Roma all'ambasciatore di Francia, 'atto grave e inaccettabile' -

"Il Direttore Generale per L'Ue,Grimaldi, ha rappresentato all'ambasciatore francese la ferma protesta del governo italiano per la condotta "inaccettabile degli agenti doganali francesi (irruzione ieri in una ong per profughi alla stazione di, Ndr). E "disappunto per l'assenza di risposte alle richieste di spiegazioni". E' un ",del tutto al di fuori della cornice della collaborazione tra Stati frontalieri". I locali della stazione,precedentemente accessibili, non lo sono più perché occupati dall'Ong.(Di sabato 31 marzo 2018)