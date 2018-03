: #Bardonecchia: #Parigi, intervento legittimo in base accordi - TgLa7 : #Bardonecchia: #Parigi, intervento legittimo in base accordi - SkyTG24 : #UltimOra #Bardonecchia, #Parigi: intervento legittimo #Canale50 - fattoquotidiano : #Bardonecchia Blitz francese in Italia, convocato l’ambasciatore Parigi: “Intervento legittimo, accordo dal 1990” L… -

"Al fine di evitare qualsiasi incidente in futuro, le autorità francesi sono a disposizione di quelle italiane peril quadro giuridico e operativo nel quale i doganieri francesi possono intervenire sul territorio italiano in virtù di un accordo (sugli uffici di controlli transfrontalieri) del 1990 in condizioni di rispetto della legge e delle persone". Lo rende noto un comunicato del ministro francese dei conti pubblici,Gerald Darmanin, cui fanno capo i doganieri, sulla vicenda di.(Di sabato 31 marzo 2018)