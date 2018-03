Bardonecchia | Salvini | ' Espellere diplomatici francesi Non prendiamo lezioni da Macron'

Bardonecchia - primo test estero per Salvini e Di Maio : Arrivano le reazioni politiche italiane dopo il blitz dei gendarmi francesi nella sala della stazione al confine italo-francese, a Bardonecchia , dove stava operando la Ong Rainbow4Africa con i ...

Bardonecchia - Matteo Salvini : 'Espellere i diplomatici francesi - non quelli russi' : Sul caso di Bardonecchia , dove dei gendarmi francesi hanno fatto irruzione armati in una ong, Matteo Salvini spende parole durissime: 'Altro che espellere i diplomatici russi - afferma il leader ...

'Espellere i diplomatici francesi'. Salvini alza il tiro dopo il blitz di Bardonecchia : Lo sdegno dei politici italiani per l'irruzione dei militari francesi nel centro migranti, da Pd a Fdi. Che attacca: 'Non siamo la toilette di Macron'

Bardonecchia - Salvini : 'Espellere diplomatici francesi' : 'Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi! Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e ...

Bardonecchia - Salvini : "Russi? Espellere i diplomatici francesi" : Un'irruzione armata, da parte di cinque agenti delle dogane francesi. Così sono entrati in un sala vicino alla stazione di confine di Bardonecchia, per costringere un migrante nigeriano a un test delle urine, sospettando che si trattasse di uno spacciatore.Uno sconfinamento denunciato dall'ong Rainbow4Africa, che parla di un'azione contro "un luogo neutro" come è il presidio sanitario, dove possono entrare soltanto operatori e mediatori ...