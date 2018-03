Bardonecchia - Salvini : 'Espellere diplomatici francesi' : 'Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi! Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e ...

Blitz a Bardonecchia - Salvini : "Espellere i diplomatici francesi" : "Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi". Reagisce così il segretario della Lega Matteo Salvini all'irruzione degli agenti francesi in un centro migranti a Bardonecchia e avverte: "Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa: da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e i nostri confini ce li controlleremo noi".