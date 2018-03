Bardonecchia | Parigi C' è un accordo | tutto legittimo | Il Viminale valuta uno

Bardonecchia - la Farnesina convoca l'ambasciatore francese. Ma Parigi non si scusa : 'Operazione lecita' : Dopo l'irruzione di cinque gendarmi a Bardonecchia , la tensione tra Italia e Francia è alle stelle. La politica, in coro, punta il dito contro quella che appare una violazione della nostra sovranità, anche se una vecchia convenzione ratificata dai due Paesi sembra indicare che, in verità, il quadro ...

Bardonecchia - blitz della polizia francese. Parigi : “Lecito per un accordo del 1990”. Ong : “Intesa diversa e non prevede test” : Per evitare “qualsiasi incidente in futuro” il ministro francese dei Conti pubblici, Gérald Darmanin, dice che le autorità Parigine sono a disposizione per chiarire “il quadro giuridico e operativo nel quale i doganieri francesi possono intervenire sul territorio italiano”. Ed è attorno a questo che si gioca l’affaire legato ai controlli effettuati su un migrante dalla polizia francese nel locale di Bardonecchia ...

Bardonecchia - agenti francesi armati in un centro migranti - interviene la Farnesina ma Parigi ribatte : “C’è un accordo - tutto legittimo” : Bardonecchia, agenti francesi armati in un centro migranti, interviene la Farnesina ma Parigi ribatte: “C’è un accordo, tutto legittimo” Esplode la polemica politica dopo la segnalazione di Rainbow4Africa, l’associazione impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera. Gli agenti erano armati ma secondo Parigi c’è […]

Bardonecchia - agenti francesi armati in un centro migranti - interviene la Farnesina ma Parigi ribatte : "C'è un accordo - tutto legittimo" : Esplode la polemica politica dopo la segnalazione di Rainbow4Africa, l'associazione impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi scelgono le Alpi nel tentativo di attraversare la frontiera. Gli agenti erano armati ma secondo Parigi c'è un accordo del 1990 che lo permette

Bardonecchia - Parigi : "Pronti a chiarire" : 17.15 "Al fine di evitare qualsiasi incidente in futuro, le autorità francesi sono a disposizione di quelle italiane per chiarire il quadro giuridico e operativo nel quale i doganieri francesi possono intervenire sul territorio italiano in virtù di un accordo (sugli uffici di controlli transfrontalieri) del 1990 in condizioni di rispetto della legge e delle persone". Lo rende noto un comunicato del ministro francese dei conti pubblici,Gerald ...

Blitz Bardonecchia - Parigi : "Intervento legittimo - c'è un accordo" : Parigi fa sapere che l'intervento degli agenti francesi al centro migranti di Bardonecchia è legato a un accordo ben preciso. Il ministro dei Conti pubblici Gerald Darmanin dice che "al fine di evitare qualsiasi incidente in futuro le autorità francesi sono a disposizione dell'Italia per chiarire il quadro giuridico e operativo in cui i doganieri francesi possono intervenire sul territorio italiano, in virtù di un accordo del 1990".

Bardonecchia - blitz di agenti francesi nella Ong. La Farnesina chiede spiegazioni a Parigi | : Sta diventando un caso politico la vicenda dell’irruzione dei gendarmi nel centro accoglienza migranti. Proteste e rabbia a partire dal primo cittadino