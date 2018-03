: Bardonecchia, legali ong: intesa con Francia non prevede test medici #Bardonecchia - MediasetTgcom24 : Bardonecchia, legali ong: intesa con Francia non prevede test medici #Bardonecchia - NewsTG_ : #ULTIMORA MIGRANTI: Blitz degli agenti francesi in un centro migranti a Bardonecchia: Legali Ong: Intesa con Francia non prevede test medici - patriziagatto3 : RT @MediasetTgcom24: Bardonecchia, legali ong: intesa con Francia non prevede test medici #Bardonecchia -

L'accordo italo-francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana in vigore è quello firmato a Chambéry il 3 ottobre 1997 e nonl'imposizione di accertamenti sanitari come quelli svolti a. E' quanto riferiscono fontivicine alle ong che precisano come la collaborazione deve concretizzarsi nello scambio di informazioni tra forze dell'ordine escludendo il ricorso ad analisi mediche.(Di sabato 31 marzo 2018)