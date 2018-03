Bardonecchia | la polizia francese fa irruzione in un centro per migranti | ora il caso è

Bardonecchia - polizia francese armata in centro migranti. La Farnesina convoca l'ambasciatore Masset : Scoppia il caso sull'irruzione di cinque gendarmi francesi nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine Italia-Francia, dove opera la ong Rainbow4Africa con i migranti. Di fronte allo...

Bardonecchia - la testimonianza della ragazza che ha assistito al blitz ‘armato’ della polizia francese : “Si è trattato di un’irruzione armata di una polizia straniera in territorio italiano per un controllo antidroga su una persona di colore”. Marta (nome di fantasia) ieri sera era alla stazione di Bardonecchia e ha assistito al blitz della polizia di frontiera francese su un giovane nigeriano. Di fronte allo stupore dei volontari della ONG Rainbow 4 Africa, che da mesi gestisce una saletta per dare assistenza ai migranti, i poliziotti transalpini ...

Bardonecchia - polizia francese armata entra in centro migranti italiano. “Comportamento brutale” : La denuncia di Rainbow4Africa, impegnata con i profughi che negli ultimi mesi hanno scelto le Alpi per attraversare la frontiera: "Non avevano alcun diritto" dice il sindaco del comune in Val di Susa. Gli agenti della dogana hanno utilizzato un bagno per prelevare da un migrante campioni di urina da analizzare.Continua a leggere

Perché a Bardonecchia le ong parlano di atto di forza della polizia francese - in Italia : Cinque agenti delle dogane francesi hanno fatto irruzione armati in una sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, e hanno costretto un migrante nigeriano sospettato di essere uno spacciatore a sottoporsi al test delle urine. A denunciare lo sconfinamento è la Rainbow4Africa, Ong che assiste i migranti che tentano di varcare la frontiera delle Alpi per raggiungere la Francia (La Stampa). È stata una ...

Bardonecchia - la polizia di dogana francese fa irruzione in centro per migranti : “Non avevano diritto di entrare” : La polizia di dogana francese è entrata senza permesso nella saletta allestita alla stazione di Bardonecchia dove, dall’inizio dell’inverno, operano i volontari della Ong torinese Rainbow4Africa e dove trovano assistenza i migranti respinti dalla Francia. Gli agenti stavano accompagnando un migrante, come altre volte in passato. Solo che anziché lasciarlo davanti alla stazione, sono entrati nei locali della Ong, costringendo il profugo al ...

