Bardonecchia | la polizia di dogana francese fa irruzione in centro per migranti | “Non

(Di sabato 31 marzo 2018) Ladiè entrata senza permesso nella saletta allestita alla stazione didove, dall’inizio dell’inverno, operano i volontari della Ong torinese Rainbow4Africa e dove trovano assistenza irespinti dalla Francia. Gli agenti stavano accompagnando un migrante, come altre volte in passato. Solo che anziché lasciarlo davanti alla stazione, sono entrati nei locali della Ong, costringendo il profugo al test delle urine e intimidendo un medico, i mediatori culturali e i volontari dell’Asgi, l’associazione per gli Studi giuridici sull’immigrazione. Ad allontanare gli agenti transalpini ci ha pensato il personale del Commissariato, avvisato dalla stessa Ong di quanto stava accadendo.”Una grave ingerenza, inaccettabile, all’operato dell’Ong e delle istituzioni italiane” denuncia sul suo profilo Facebook l’Ong. “Non ...