Bardonecchia | la Farnesina convoca l' ambasciatore francese Ma Parigi non si scusa

Blitz dei gendarmi a Bardonecchia - la Farnesina convoca l’ambasciatore francese : “Atto grave - a rischio gli accordi transfrontalieri” : L'irruzione di cinque agenti armati delle dogane francesi nella sala della stazione di Bardonecchia è diventata un caso diplomatico. A chiedere spiegazioni, in merito all’episodio accaduto ieri al confine tra Italia e Francia, è stata anche la Farnesina. l’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, è stato convocato in ministero per relazion...