Bardonecchia | irruzione di agenti francesi nella ong La Farnesina convoca l' ambasciatore

Irruzione di agenti francesi in un centro migranti a Bardonecchia - coro di critiche - La Farnesina chiede spiegazioni : agenti della dogana francese hanno fatto Irruzione nella stazione di Bardonecchia dove opera Rainbow4Africa. Lo denuncia l'associazione, impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi ...

Irruzione di agenti francesi in un centro migranti a Bardonecchia - coro di critiche - Farnesina : 'Chieste spiegazioni' : agenti della dogana francese hanno fatto Irruzione nella stazione di Bardonecchia dove opera Rainbow4Africa. Lo denuncia l'associazione, impegnata ad assistere i profughi che sempre più numerosi ...

Bardonecchia - irruzione agenti francesi nel centro migranti : Farnesina chiede spiegazioni : Sono piombati armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, dove opera Rainbow4Africa. E, di fronte allo stupore di medici e volontari, hanno costretto un migrante ...

Bardonecchia - irruzione agenti francesi nel centro migranti : Farnesina chiede spiegazioni : Sono piombati armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, dove opera Rainbow4Africa. E, di fronte allo stupore di medici e volontari, hanno costretto un...

Bardonecchia - irruzione di agenti francesi nella ong. La Farnesina chiede spiegazioni a Parigi : Dopo la denuncia, Rainbow4Africa ringrazia per la solidarietà ricevuta: «Abbiamo la massima fiducia nel Prefetto, a lui toccano i prossimi passi». E il primo cittadino: «Non avevano alcun diritto di introdursi lì dentro». Civati: «Atto intollerabile»

Migranti - Bardonecchia - irruzione polizia Francia contro Ong/ Caso politico : "Così non si fa la nuova Europa” : Migranti, Bardonecchia, irruzione polizia Francia contro Ong: profugo costretto ad eseguire test delle urine. Intimadazioni a staff Rainbow4Africa. La politica tuona contro Macron.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:55:00 GMT)

A Bardonecchia irruzione della Polizia francese in centro migranti - è polemica : Gli agenti hanno costretto un migrante a sottoporsi al test delle urine. La denuncia della Ong Rainbow4Africa, condanna unanime dal mondo politico italiano

Sdegno per l'irruzione francese nel centro migranti di Bardonecchia : Un coro di proteste si è sollevato dopo l'irruzione di agenti francesi nella stazione italiana per costringere un migrante a sottoporsi al test delle urine. Inaccettabile per Pd e Fdi -

Irruzione Bardonecchia - Martina : "Così non si fa la nuova Europa" : "I fatti di Bardonecchia sono gravi. Così di certo non si fa la nuova Europa". Così scrive su Twitter il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, commentando l'Irruzione degli agenti francesi in un centro migranti a Bardonecchia, in Piemonte. Da quelle montagne partono molti profughi che, attraverso le Alpi, cercano di raggiungere la Francia, spesso poi respinti dalle forze dell'ordine oltreconfine.

Bardonecchia - irruzione in un centro per migranti : Nel tardo pomeriggio di ieri, la polizia di dogana francese è entrata senza autorizzazione nella saletta allestita presso la stazione di Bardonecchia dalla Ong torinese Rainbow4Africa, che fornisce assistenza ai migranti respinti dalla Francia. Gli agenti di dogana possono entrare nel territorio italiano, ma solo per scortare le persone respinte fino davanti alla stazione ferroviaria. In totale spregio delle regole sono invece entrati nei ...

Bardonecchia - irruzione agenti francesi nel centro migranti. Il sindaco : 'Non si permettano più' : Sono piombati armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, dove opera Rainbow4Africa. E, di fronte allo stupore di medici e volontari, hanno costretto un migrante ...

Migranti - irruzione polizia francese a Bardonecchia - LaPresse - : Cinque agenti delle dogane francesi hanno fatto irruzione armati in una sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, e hanno costretto un migrante, sospettato di essere uno ...

Bardonecchia - polizia di dogana francese fa irruzione in centro per migranti : “Non siamo la toilette di Macron” : L’irruzione di alcuni agenti della polizia francese nel centro migranti di Bardonecchia è diventato un caso politico e assume sempre più le caratteristiche di un incidente diplomatico. “Esiste un piano politico che deve prevalere e che va oltre qualsiasi accordo tra Italia e Francia che gli agenti francesi possano richiamare come giustificazione” denuncia il parlamentare europeo Daniele Viotti. “La costante aggressività ...

Bardonecchia - irruzione agenti francesi nel centro migranti. Il sindaco : «Non si permettano più» : Sono piombati armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, dove opera Rainbow4Africa. E, di fronte allo stupore di medici e volontari, hanno costretto un...