Bardonecchia | irruzione agenti francesi nel centro migranti Il sindaco | «Non si

Bardonecchia - irruzione di agenti francesi nella ong. Ira del sindaco Fdi : «Non siamo toilette di Macron» : Dopo la denuncia Rainbow4Africa ringrazia per la solidarietà ricevuta. L'ira del sindaco: «Non avevano alcun diritto di introdursi lì dentro. Non si permettano mai più»

Bardonecchia - la polizia di dogana francese fa irruzione in centro per migranti : “Non avevano diritto di entrare” : La polizia di dogana francese è entrata senza permesso nella saletta allestita alla stazione di Bardonecchia dove, dall’inizio dell’inverno, operano i volontari della Ong torinese Rainbow4Africa e dove trovano assistenza i migranti respinti dalla Francia. Gli agenti stavano accompagnando un migrante, come altre volte in passato. Solo che anziché lasciarlo davanti alla stazione, sono entrati nei locali della Ong, costringendo il profugo al ...

