Bardonecchia | blitz francese nella Ong | «L’Italia non è la toilette di Macron»

La politica contro il blitz di Bardonecchia. Fdi : "Non siamo la toilette di Macron". E. Letta : "Ue si stupisce del voto in Italia?" : I fatti di Bardonecchia, dove cinque agenti delle dogane francesi hanno fatto irruzione in una sala della stazione dove opera una ong che assiste i profughi, risvegliano la politica italiana dal suo torpore pre-pasquale. Da Fratelli d'Italia la Pd, sono in molti a condannare lo sconfinamento avvenuto venerdì sera e denunciato da Rainbow4Africa, ong che assiste i migranti che tentano di varcare la frontiera delle Alpi."Il comportamento ...