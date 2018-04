Bardonecchia | aperta un' inchiesta per abuso d' ufficio e violenza

blogo

(Di sabato 31 marzo 2018) Aggiornamento domenica 1 aprile 2018 - La Procura di Torino ha aperto un'perin atti diprivata e violazione di domicilio per quanto successo il 30 marzo nella saletta dell'Ong Rainbow4Africa in cui vengono assistiti i migranti. Il procedimento per ora è a carico di ignoti perché non sono state ancora rese note le generalità dei gendarmi francesi che hanno svolto un controllo sanitario su un migrante. La Procura sta valutando anche l'eventuale sussistenza del reato di perdizione illegale. Sono già state disposte l'acquisizione di documenti e l'audizione di persone informate sui fatti. Il casodiventa diplomatico Sabato 31 marzo 2018 Aggiornamento ore 18.15 - Parigi ha prontamente replicato alla richiesta di spiegazioni da parte delle autorità italiane attraverso una breve nota firmata da Gérald Darmanin, Ministro dell'Azione e dei Conti ...