Barcellona-Roma - come vederla in tv? La data e l’orario della partita. Il programma completo : Scrivere la storia al Camp Nou e cullare ancora il sogno Champions. La Roma sfiderà il Barcellona mercoledì 4 aprile nell’andata dei quarti di finale di Champions League 2017-2018 con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo e tenere viva la speranza di qualificarsi alle semifinali. I giallorossi andranno a caccia dell’impresa in un autentico teatro dei sogni, consapevoli di aver già inflitto una lezione al Chelsea e ...

Roma - Under e Pellegrini non convocati per il Bologna. Torneranno per il Barcellona : Lo aveva lasciato intendere Di Francesco in conferenza stampa, ma ora è ufficiale: Cengiz Under non farà parte della spedizione per Bologna . Il turco è rientrato dall'impegno in nazionale con un ...

Champions League 2018 - Barcellona-Roma : dove vedere in tv l’andata dei quarti di finale? Data - programma - orario d’inizio e tv : Mercoledì 4 aprile si giocherà Barcellona-Roma, anData dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Al Camp Nou andrà in scena un big match davvero imperdibile, una sfida ad alta tensione che vale un’intera stagione: da una parte i favoritissimi blaugrana spinti dal proprio pubblico, dall’altra i giallorossi che cercano un’impresa da consegnare alla storia. La corazzata catalana parte con tutti i favori del ...

Roma - Di Francesco : 'Non sento le pressioni per il Barcellona. Under in dubbio' : 'Voi lo sentite tanto, io nulla. C'è il Bologna e non lo dico perché sono l'allenatore. È importante tenere la nostra posizione in classifica, loro cercheranno di fare del loro meglio, ma la nostra ...

Champions League Roma - Strootman : «Barcellona? Ora tutti gli avversari sono forti» : Roma - "È chiaro che non volevamo prendere il Barcellona , ma ora tutti gli avversari sono forti. Faremo di tutto per portare a casa un risultato importante al Camp Nou perché poi al ritorno, davanti ...

Roma - Monchi : "Barcellona? possiamo farcela" : Partendo dalla sfida contro i catalani: 'Con la testa sarà sfida difficile, loro sono forse la miglior squadra del mondo. E hanno più possibilità di noi. Se parlo con il cuore penso che ce la ...

Roma - Pallotta : "Sono fiducioso per Barcellona. Troppi addii? Non siamo un supermercato" : Il numero uno del club capitolino tuona dagli Usa contro il malcontento di parte della piazza: ''La gente non conosce i retroscena e pensa che vogliamo solo vendere''

Champions - Pallotta : 'Roma-Barcellona non è Davide contro Golia' : ROMA - ' Il Barcellona? Non sarei potuto essere più felice al momento del sorteggio, perché penso che possiamo giocarcela con tutti. Lo abbiamo fatto con Chelsea, Atletico Madrid, Shakhtar. E sono ...

Barcellona-Roma : dove vederla in diretta tv - la trasmettono in chiaro? Video : Archiviate le amichevoli delle nazionali, tornera' protagonista il campionato di Serie A e, successivamente, anche la #Champions League. In programma ci saranno i quarti di finale [Video], a cui prenderanno parte Juventus e #A.S. Roma. I giallorossi dovranno affrontare il Barcellona nella doppia sfida ad eliminazione diretta. La partita di andata verra' giocata al Camp Nou mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 20.45. Il sorteggio di Nyon non ha ...