Banche - Abi : arrivano "pillole" online sui mutui casa : Pillole video per dare informazioni "semplici e dirette" sui mutui casa. E' il percorso formativo e informativo lanciato dall'Abi per chi vuole acquistare casa e per chi è già titolare di un mutuo. ...

Banche - ABI : miglioramenti in Addendum BCE : Teleborsa, - Il Comitato esecutivo dell' ABI constata i miglioramenti apportati al testo dell'Addendum alle Linee Guide della BCE " SSM sui crediti deteriorati. In un documento approvato all'unanimità,...

Banche - Patuelli : norme per stabilità non appesantiscano ripresa : Milano, 21 mar. , askanews, 'Non è finita' con il nuovo testo dell'Addendum Bce del 15 marzo scorso la vicenda della discussione sulle normative in materia di Npl a livello europeo. 'Il nostro impegno ...

Banche - Abi : bene i mercati Ue nel 2017 : ... la ripresa dell'economia si riflette positivamente sulla dinamica del credito, sulla qualità dell'attivo e, più in generale, sui risultati economici, che risultano i migliori dall'avvio della crisi ...

Abi - Banche fuori dalla crisi : In base al IV Rapporto sui Mercati Bancari Europei messo a punto dall'Abi, i bilanci 2017 dei maggiori gruppi europei confermano che "la ripresa dell'economia si riflette positivamente sulla dinamica ...

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti (2) : (AdnKronos) – Anche per quanto riguarda specificamente i gruppi bancari italiani i dati confermano che il positivo trend di recupero verso la situazione pre-crisi. Questo processo è favorito dalla ripresa del contesto economico nazionale, dalla riduzione dei rischi e della complessità del contesto all’interno del quale operano i gruppi italiani. Nel complesso, anche per le Banche italiane i dati del 2017 risultano i migliori ...

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti (3) : (AdnKronos) – I dati illustrano i positivi risultati, superiori alle attese, che il settore bancario italiano ha saputo realizzare. Ciò, anche tenuto conto delle confortanti previsioni sulla crescita economica nazionale nel prossimo futuro, induce ottimismo e realisticamente lascia prevedere che la questione degli Npl si stia ormai avviando a normalizzazione e non rappresenti un fattore di rischio per le Banche in Italia. I progressi ...

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti : Roma, 10 mar. (AdnKronos) – Il mercato bancario europeo è ben avviato sul percorso di recupero verso la situazione pre-crisi. La ripresa dell’economia si riflette positivamente sulla dinamica del credito, sulla qualità dell’attivo e, più in generale, sui risultati economici dei gruppi bancari che risultano i migliori dall’avvio della crisi. E in linea con queste performance sono le Banche italiane che ora possono guardare ...

Fabi - task force interne alle Banche per il recupero delle sofferenze : Una gestione interna alle banche per il recupero dei crediti deteriorati, con la formazione del personale interno e la creazione di figure manageriali ad hoc. È la proposta lanciata dalla Fabi nel ...

Salvini e Di Maio moderati risollevano la Borsa Piazza Affari verso la parità. Ko Mediaset e Banche Niente panico sullo spread : andamento stabile : Salvini e Di Maio tranquillizzano l'azionario italiano. La Borsa di Milano riduce il passivo e tocca i massimi di giornata in coincidenza con le dichiarazioni, dai toni equilibrati, da parte dei leader delle due formazioni politiche considerate "vincitrici" delle elezioni italiane 2018, cioe' Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle e Matteo Salvini della Lega. Segui su Affaritaliani.it