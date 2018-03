Banca d' Italia | ancora alto il divario di ricchezza tra uomini e donne | è del 25%

2017 record per la Banca d'Italia Utile boom a 3 - 9 miliardi di euro Il risultato più elevato mai raggiunto : "Il bilancio della Banca si chiude con un Utile netto di 3,9 miliardi di euro . E' il risultato più elevato mai raggiunto dall'Istituto". Così il governatore della Banca d'Italia , Ignazio Visco, durante il suo intervento all'assemblea annuale della Banca d'Italia per l'approvazione del bilancio 2017 Segui su affaritaliani.it

Curling - Mondiali 2018 : a Las Vegas l’Italia vuole s Banca re alla roulette. Azzurri per una nuova magia : L’Italia vuole provare a sbancare la roulette di Las Vegas : nella città dell’azzardo si disputeranno i Mondiali 2018 di Curling maschile e la nostra Nazionale proverà a essere una delle grandi protagoniste. Gli Azzurri sono chiamati a un mezzo miracolo: sarà una rassegna iridata molto dura e impegnativa, dal 31 marzo all’8 aprile si lotterà colpo su colpo con tante corazzate del circuito internazionale. La stagione per il ...

Turchia - italiano scomparso a Istanbul : documenti e telefono in cestino - vuoto il conto in Banca. Il padre. ‘Non è una fuga’ : Il portafogli vuoto, i documenti e il telefono scarico rinvenuti in un cestino. Lo zaino è nella sua camera all’hotel Sultanhamet di Istanbul. Il suo conto in banca risulta vuoto. Obitori e ospedali non l’hanno registrato, mentre le telecamere l’hanno ripreso l’ultima volta mercoledì 14, nel pomeriggio, in due locali. E le parole del padre, poi: “Escludo che si tratti di una fuga”. Ne è convinto Eligio Fiori, il padre di ...