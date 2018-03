Ballando con le stelle | lo studio in lacrime per Fabrizio Frizzi Milly Carlucci | “In

MASSIMILIANO MORRA CON SARA DI VAIRA/ Il medico : "Ha avuto una commozione cerebrale" (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle MASSIMILIANO MORRA e SARA Di VAIRA sono stati molto sfortunati fino a questo momento, finalmente riusciranno a voltare pagina e ad esprimere tutta la loro voglia?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:24:00 GMT)

Il commosso ricordo di Fabrizio Frizzi a Ballando con le Stelle – Video : Ballando con le Stelle 2018 Nel ricordo di Fabrizio Frizzi. La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2018 inizia nel segno dell’amico che non c’è più, con una commossa Milly Carlucci che ribadisce la grande difficoltà nell’andare in onda questa settimana. Così, appena si accendono le luci in studio, la conduttrice appare circondata da tutti coloro che lavorano al programma e che conoscevano bene Frizzi. “Fabrizio ...

Ballando con LE STELLE 2018/ Diretta e ospiti : la frecciatina di Maurizio Costanzo a Milly Carlucci : BALLANDO con le STELLE 2018 torna in onda oggi, sabato 31 marzo con la quarta puntata: Rocio Munoz morales e Raoul Bova saranno i ballerini per una notte.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:55:00 GMT)

GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ "Non sprecate la vostra vita" : l'appello alle donne (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI si posizionano al secondo posto della classifica ottenendo ben tre 10. Il suo messaggio di non smettere mai di sognare.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Ballando con le stelle - l'indiscrezione : "Cristina amoreggia con Luca ma è fidanzata" : Tra un passo di danza e l'altro, tra una prova e l'altra, lontano dalle telecamere di Ballando con le stelle potrebbero nascere degli amori.Se in passato è successo tra Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, quest'anno potrebbe accadere qualcosa tra il maestro Luca Favilla e la showgirl rumena Cristina Ich. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano negli ultimi giorni, infatti, la coppia di ballerini sta instaurando un certo feeling. ...

Ballando con le stelle - Francisco Porcella svela : “Ciacci mi spia” : Giovanni Ciacci spia Francisco Porcella a Ballando con le stelle La tredicesima edizione di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci e Paolo Belli il sabato sera sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, continua a far parlare di sé. Dopo le polemiche per la presunta omofobia di Ivan Zazzaroni nei confronti della coppia di concorrenti Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro, l’opinionista di Detto Fatto si trova al centro di ...

Robozao a Ballando con le stelle 2018/ Duetto in copia con Mr. Zed? : Robozao, terzo conduttore di Ballando con le stelle nella scorsa puntata si è esibito al fianco di Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino. Cosa l’attenderà questa sera?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:16:00 GMT)

Ballando con le stelle - gli avvocato dell'ex fidanzato di Gessica Notaro vogliono chiuderle la bocca : vogliono tappare la bocca a Gessica Notaro , concorrente di Ballando con le stelle, i due avvocati difensori di Edson Tavares , l'ex fidanzato della ballerina già condannato a 10 anni di carcere in ...

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ Si confermano la coppia da battere (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli stanno raccogliendo solo consensi e al momento sono considerati tra i favoriti per la vittoria finale. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:45:00 GMT)

