Ballando con le stelle | gli avvocato dell' ex fidanzato di Gessica Notaro vogliono

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ Si confermano la coppia da battere (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli stanno raccogliendo solo consensi e al momento sono considerati tra i favoriti per la vittoria finale. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:45:00 GMT)

“Tutta una farsa” : Cristina Ich e Luca Favilla - cosa si è scoperto. Ballando con le stelle - lo scoop (enorme) che ribalta tutto. No - il retroscena non piacerà ai fan - ma soprattutto a Milly Carlucci : Appena cominciato, Ballando con le stelle ha regalato subito un gossip: Tra Cristina Ich e Luca Favilla c’è del tenero, si mormorava già dopo la prima puntata. Lei è la modella e influencer romena che si è subito distinta per bravura e per bellezza e lui un ballerino professionista che qualcuno ricorderà ad Amici di Maria De Filippi. Si sono conosciuti proprio nel talent danzerino di Milly Carlucci e, sin da subito, il feeling in ...

ELEONORA GIORGI E SAMUEL PERON/ Il bonus la "salva" - basterà l'impegno per vincere? (Ballando con le stelle) : ELEONORA GIORGI e SAMUEL PERON ritornano sulla pista di Ballando con le Stelle ripartendo dal primo posto della scorsa settimana, ottenuto grazie a 50 punti di bonus.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 10:19:00 GMT)

Tavares vs Gessica Notaro/ Gli avvocati dell'ex : "basta offese a Ballando con le stelle" : Gli avvocati di Tavares attaccano Gessica Notaro, accusandola di diffondere notizie processuali relative all'ex fidanzato, e chiamano in causa la Rai. Ecco perché.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 10:11:00 GMT)

Ballando con le Stelle | Diretta 31 marzo 2018 : Milly Carlucci ricorda Fabrizio Frizzi : Ballando con le Stelle in onda in un sabato di 'passione' per Milly Carlucci e non solo per l'imminente Pasqua: a meno di una settimana dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, la Carlucci aveva chiesto alla Rai di non andare in onda, ma ci sono "obblighi aziendali" da rispettare, come ha spiegato la conduttrice stessa via FB. Inevitabilmente questa sarà una puntata nel segno di Fabrizio Frizzi, che peraltro fu nel cast della prima edizione, ...

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando/ Tornano in pista dopo il rischio eliminazione (Ballando con le stelle 2018) : A BalLando con le stelle Giaro Giarratana e Lucrezia Lando Tornano protagonisti dopo aver sfiorato l'eliminazione e a ver superato un momento difficile con grandi meriti e volontà.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 10:03:00 GMT)

MILLY CARLUCCI/ In onda con Ballando con le Stelle - ma con Fabrizio Frizzi nel cuore : MILLY CARLUCCI addolorata per la scomparsa prematura dell’amico e collega Fabrizio Frizzi aveva chiesto alla Rai di sospendere Ballando con le Stelle. La conferma che lo show va avanti.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 09:38:00 GMT)

Ballando con le stelle - Cristina Ich e Luca Favilla insieme per finta? “Lei è fidanzata” : Tra un passo di danza e l’altro, tra una prova e una pausa di recupero, lontano dalle telecamere della diretta di ‘Ballando con le stelle’ ...

AMEDEO MINGHI E SAMANTA TOGNI/ Evitano lo spareggio resta il rischio eliminazione (Ballando con le stelle) : Il cantautore AMEDEO MINGHI al fianco di SAMANTA TOGNI nella quarta puntata di Ballando con le stelle. L’obiettivo è migliorare avvicinandosi alla sufficienza.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 09:30:00 GMT)

Cristina Ich e Luca Favilla/ Riusciranno a stupire di nuovo tutti? (Ballando con le stelle 2018) : A Ballando con le stelle 2018 Cristina Ich e Luca Favilla hanno stupito tutti durante l'ultima puntata di una settimana fa. Riusciranno ancora una volta a ripetersi stasera?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 09:21:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Akash single : "Non c'è nessuna che mi garba" : Akash, concorrente di Ballando con le stelle 2018, al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, ha dichiarato di essere assai concentrato su questa nuova sfida professionale di non aver alcuna voglia di buttarsi a capofitto in una relazione sentimentale (mettendo, quindi, a tacere le voci di un presunto flirt con una professionista del programma):prosegui la letturaBallando con le stelle 2018, Akash single: "Non c'è nessuna che mi ...

GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ Candidata alla vittoria finale? I talento non manca! (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI si posizionano al secondo posto della classifica ottenendo ben tre 10. Il suo messaggio di non smettere mai di sognare.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Gessica Notaro : "La gara? Stress positivo" : Gessica Notaro, concorrente di Ballando con le stelle 2018, ha svelato, al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, di essere al settimo cielo, per la partecipazione al programma di Milly Carlucci in coppia con Stefano Oradei. Non teme che la sua 'invalidità' possa penalizzarla o favorirla nella gara: Credo di portarmi sulle spalle una storia e anche una responsabilità importanti. Però in queste occasione si parla di ballo e ...

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a Ballando con le Stelle/ Un ballo sensuale per conquistare i giudici? : Raoul Bova ballerino per una notte a Ballando con le Stelle insieme alla compagna Rocio Munoz Morales. Il compito di cimentarsi in questa nuova sfida: conquisteranno la giuria?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:49:00 GMT)