Ballando con le stelle 2018 | Gessica Notaro | La gara? Stress positivo

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a Ballando con le Stelle/ Un ballo sensuale per conquistare i giudici? : Raoul Bova ballerino per una notte a Ballando con le Stelle insieme alla compagna Rocio Munoz Morales. Il compito di cimentarsi in questa nuova sfida: conquisteranno la giuria?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:49:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018/ Diretta e ospiti : Rocio Munoz Morales e Raoul Bova ballerini per una notte : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 31 marzo con la quarta puntata: Rocio Munoz Morales e Raoul Bova saranno i ballerini per una notte.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:44:00 GMT)

SELVAGGIA LUCARELLI / Lascia Rolling Stone per dedicarsi a un progetto tutto suo (Ballando con le Stelle) : SELVAGGIA LUCARELLI nell’inflessibile giuria di Ballando con le Stelle. Le sue dimissioni dalla sezione web di Rolling Stone di cui era alla guida dal dicembre 2017 per fare qualcosa di suo.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:30:00 GMT)

Carolyn Smith/ Nadia Toffa - "oscurata" dalla presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle : Carolyn Smith presiede la giuria di Ballando con le Stelle. Nella scorsa settimana insieme ad Anastacia tira fuori tutto il coraggio e la positività nella lotta contro il cancro.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:15:00 GMT)

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira/ Verdetto di soli 0 anche oggi? (Ballando con le stelle 2018) : A Ballando con le stelle Massimiliano Morra e Sara Di Vaira sono stati molto sfortunati fino a questo momento, finalmente riusciranno a voltare pagina e ad esprimere tutta la loro voglia?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:09:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Francisco Porcella : "Giovanni Ciacci ha forato il muro per spiarmi" : Anche questa edizione di Ballando ha il suo sex symbol per eccellenza, è il surfista sardo Francisco Porcella, che nel Sabato sera di Rai 1 da prova nel dilettarsi sul ballo con la sua 'tutor' Anastasia Kuzmina. Il giovane ragazzo single è stato intervistato dal settimanale Vero, nella quale ha spiegato innanzitutto qual è stata la strada che lo ha partato a Ballando con le stelle:Ho conosciuto Milly Carlucci tempo fa. Eravamo entrambi ...

Akash Kumar e Veera Kinnunen/ Qual’è l’identità del modello? Polemiche alle spalle... (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle Akash Kumar e Veera Kinnunen sperano di essersi definitivamente lasciati alle spalle le Polemiche legate all'identità del ragazzo. Ora è tempo di ballare.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:44:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Il ballerino nelle vesti della donna della coppia? (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro tornano dopo le polemiche che hanno suscitato le loro esibizioni, come si comporteranno in questa puntata stasera?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:30:00 GMT)

Ballando con le stelle 13 – Quarta puntata del 31 marzo 2018. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ballerini per una notte. : Quarta puntata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Ascolti discreti, ma nulla di più: il 20% all’esordio, intorno al 18,5% nelle successive due puntate. Ballando con le stelle 2018 Tredici […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Quarta puntata del 31 marzo 2018. Raoul Bova e Rocio Munoz ...

Frizzi - Milly Carlucci : 'Ci sono obblighi aziendali - sabato Ballando con le stelle andrà in onda' : sono momenti difficili per i colleghi e gli amici di Fabrizio Frizzi , tra i tanti anche Milly Carlucci ha ammesso che avrebbe preferito non andare in onda con il suo show del sabato sera, poi però è ...

Frizzi - niente stop a Ballando con le stelle. Milly Carlucci : “Ci sono obblighi aziendali - non è un nostro passatempo” : “Ci sono obblighi aziendali, non è un nostro passatempo: quindi saremo in onda sabato sera, con tutti i nostri umani sentimenti e il sorriso di Fabrizio che ci accompagna”. Così Milly Carlucci ha voluto spiegare in un videomessaggio Twitter perché Ballando con le stelle non si fermerà, nonostante le richieste di stop (arrivate anche dalla stessa conduttrice) in segno di lutto per la morte di Fabrizio Frizzi. L'articolo Frizzi, niente ...

Milly Carlucci - il dolore per Fabrizio Frizzi/ Video : "Vi aspetto sabato" - Ballando con le stelle in onda : Milly Carlucci e l'immenso dolore per la morte di Fabrizio Frizzi: la nuova puntata di Ballando con le stelle 2018 andrà in onda per volere della Rai.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Ballando con le Stelle : Fabio Basile riconquista Anastasia Kuzmina? : Fabio Basile alle prove di Ballando: ritorno di fiamma con Anastasia Kuzmina? Il settimanale Spy ha lanciato una clamorosa indiscrezione, che ha già fatto molto discutere. Difatti, in base alle indiscrezioni raccolte dal magazine edito da Mondadori, pare che Fabio Basile sia stato sorpreso al Foro Italico durante le prove del talent show vip condotto da Milly Carlucci. Il ragazzo, come molti sapranno bene, ha avuto in passato una relazione con ...

Milly Carlucci : «Non me la sento di andare in onda». Ma la Rai non ferma «Ballando con le stelle» : Milly Carlucci, il silenzio seguito alla morte di Fabrizio Frizzi, lo ha interrotto. «Mi chiamava Millona o sorellona», ha raccontato al Corriere della Sera, spiegando come il dolore per la scomparsa dell’amico non riesca ad abbandonarla. «Sinceramente non me la sento di andare in onda. In questi giorni, nelle prove, c’è un intero gruppo che soffre per un amico. Tutti lo conoscevano, e così il mio sentimento è moltiplicato da tutti, come un’onda ...