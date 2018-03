backup dati

agi

(Di sabato 31 marzo 2018) Il 31 marzo, vigilia dei pesci d’aprile, è il WorldDay, un’occasione per ricordarci di proteggere i nostridigitali. Perché si pensa sempre che malware e attacchi informatici riguardino altri, fino a che non scopriamo di non poter più accedere a importanti documenti di lavoro o a uno scatto irripetibile con la propria famiglia. Il 90 per cento deidigitali esistenti è stato creato negli ultimi due anni, e ogni dodici mesi vengono generati 1,8 zettabyte di contenuti. Circa centoventi milioni di volte la Libreria del congresso americano, la più grande del mondo. Questi pochi numeri dovrebbero bastare a inquadrare la portata della rivoluzione che ha sostituito la tecnologia meccanica con quella elettronica. Eppure la protezione della nostra vita digitale non sembra andare di pari passo. A pochi mesi dalla fine di quello che ...