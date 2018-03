Auguri 50 anni | frasi di buon compleanno | aforismi spiritosi | simpatici e in rima

correttainformazione

: Tanti auguri a Manuel Rui Costa ???? La leggenda di @acffiorentina, @acmilan e @SLBenfica compie 46 anni ?? #UCL ?? U… - UEFAcom_it : Tanti auguri a Manuel Rui Costa ???? La leggenda di @acffiorentina, @acmilan e @SLBenfica compie 46 anni ?? #UCL ?? U… - tuttosport : #Poborsky compie gli anni: gli auguri dei tifosi juventini. Quanto messaggi per l'ex #Lazio che il #5maggio 2002 se… - RaiRadio2 : Dagli spaghetti western, ai film cult degli anni '80, a @DonMatteoRai. Un artista a tutto tondo che oggi compie 79… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Quello dei 50è unche rappresenta un’importante tappa nella vita di un essere umano. Siete alla ricerca di, magari in, da dedicare ad un vostro caro che si accinge a compiere gli? Siete nel posto giusto. Ecco una serie di idee simpatiche per un biglietto d’che sia simpatico e ironico, ma che, al contempo, espl’affetto che provate per il festeggiato. Scopriamo glipiù originali e con cui non si può sbagliare. Miglioridivertenti per il cinquantesimoIl giorno del proprioè sempre un giorno di riflessioni, un giorno in cui si fa il punto della situazione. E non si può negare che si soffra sempre un po’ quando si sente l’età avanzare; da sempre gliche passano sono fonte di malinconia per gli uomini. Non a caso tantissimi autori, filosofi e pensatori si sono impegnati per cercare un rimedio, ...