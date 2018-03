Atalanta | maglia speciale per ricordare Emiliano Mondonico

Atalanta - contro l'Udinese maglia speciale nel ricordo di Emiliano Mondonico : Il mondo del calcio è in lutto per Emilano Mondonico , scomparso giovedì mattina dopo una battaglia con il cancro durata sette anni. In tutti gli stadi di Serie A verrà osservato un minuto di silenzio ...

Atalanta - maglia speciale in onore di Mondonico : BERGAMO - ' Sarai per sempre il nostro MONDO ' è la scritta che compare sulla patch in ricordo di Emiliano Mondonico applicata sulle maglie che l'Atalanta indosserà in occasione della partita dii domani, sabato 31 marzo, con l'Udinese. La ...