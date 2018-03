Astronomia | lo strano caso di una supernova ricca di calcio all’interno della galassia a

meteoweb.eu

(Di sabato 31 marzo 2018) Questa immagine, catturata dall’Advanced Camera for Surveys (ACS) dell’Hubble Space Telescope di NASA ed ESA, mostra laa spirale NGC 5714, a circa 130 milioni di anni luce nella costellazione di Boote. NGC 5714 è classificata comea spirale, ma i suoi bracci a spirale – la caratteristica dominante delle galassie a spirale – sono quasi impossibili da vedere, poiché NGC 5714 si presenta con un’angolazione quasi perfetta. Scoperta da William Herschel nel 1787, NGC 5714 ha ospitato un evento raro e affascinante nel 2003. Una deboleè apparsa circa 8.000 anni luce al di sotto del rigonfiamento centrale di NGC 5714. Le supernove sono le enormi e violente esplosioni di stelle morenti e quella che è esplosa in NGC 5714 – non visibile in questa immagine successiva – è stata classificata come unadi tipo Ib/c e rinominata SN 2003dr. È stata particolarmente ...