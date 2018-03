blogo

: Ascolti tv venerdì 30 marzo 2018 - tvblogit : Ascolti tv venerdì 30 marzo 2018 - gianlu_79 : RT @bubinoblog: ASCOLTI 30 MARZO 2018: IL VENERDI' SANTO TRA LA VIA CRUCIS E INSIDE OUT - bubinoblog : ASCOLTI 30 MARZO 2018: IL VENERDI' SANTO TRA LA VIA CRUCIS E INSIDE OUT -

(Di sabato 31 marzo 2018) Prime Time Su Rai 1 Via Crucis in diretta dal Colosseo con Papa Francesco ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Nemo - Nessuno escluso ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Cyrano - L'amore fa miracoli ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film d'animazione Inside Out in prima tv ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Tu la conosci Claudia? ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Il Re dei Re ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Alessandro Borghese - 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Da qui a un anno, in prima tv e in simulcast con Real Time, ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai 1 Porta a Porta Speciale ...