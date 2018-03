Ascolti tv | 30 marzo 2018 | Inside Out non va oltre l’11 | 1% di share

Ascolti tv - 30 marzo 2018 : Inside Out non va oltre l’11% di share : Ascolti tv venerdì 30 marzo 2018: ieri sera su Canale5 il film Inside Out visto da… Ecco i principali dati Auditel con gli Ascolti tv di venerdì 30 marzo 2018. Ieri sera su Rai1 La Via Crucis ha registrato un ascolto medio pari a 4 milioni 473 mila telespettatori ed il 19,5% di share. Su […] L'articolo Ascolti tv, 30 marzo 2018: Inside Out non va oltre l’11% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 30 marzo 2018. La Via Crucis al 19.1% - Inside Out 11.1%. Flop Cyrano (3.1%) battuto da 4 Ristoranti (3.3%) : Inside Out Su Rai1 il Rito della Via Crucis ha conquistato 4.473.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale 5 Inside Out ha raccolto davanti al video 2.407.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.282.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Tu la Conosci Claudia? ha intrattenuto 1.267.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Cyrano – L’Amore fa Miracoli ha raccolto ...

Ascolti TV | Venerdì 30 marzo 2018. La Via Crucis al 19.1% - Inside Out 11.1% : Inside Out Su Rai1 il Rito della Via Crucis ha conquistato 4.473.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale 5 Inside Out ha raccolto davanti al video 2.407.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.282.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Tu la Conosci Claudia? ha intrattenuto 1.267.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Cyrano – L’Amore fa Miracoli ha raccolto ...

Ascolti TV | Giovedì 29 marzo 2018. Don Matteo al 25% - The Voice 10.2% - Forever Young 8.3% : Terence Hill Su Rai1 Don Matteo 11 - in onda solo dalle 21.33 alle 22.49 – ha conquistato 6.110.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Forever Young ha raccolto davanti al video 1.871.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.329.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 5 ha intrattenuto 1.591.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Fury ha raccolto davanti al ...

Replica di Don Matteo del 29 marzo - riassunto puntata ed Ascolti del 22/03 Video : Il 29 marzo, è andata in onda una nuova puntata di #Don Matteo 11, che cosa è successo di nuovo al prete investigatore e alla simpatica caserma di Spoleto? Un presunto suicidio ed un caso senza indizi, terranno impegnati tutti a svelare mille intrighi. ll riassunto dei due episodi della puntata del 29 marzo, dove vederli in Replica e gli ascolti della puntata precedente. riassunto della puntata del 29 marzo Continuano le avventure di Don Matteo ...

Ascolti tv - 28 marzo 2018 : i funerali di Frizzi visti da 5 milioni di spettatori : Ascolti TV di mercoledì 28 marzo 2018: l’ultimo saluto a Frizzi al 42,7% di share Resi noti i nuovi dati Auditel con gli Ascolti TV di mercoledì 28 marzo 2018. Ieri mattina a seguire i funerali di Fabrizio Frizzi, trasmessi in diretta televisiva su Rai1 nella fascia oraria compresa tra le 11.55 e le 13.00 circa, […] L'articolo Ascolti tv, 28 marzo 2018: i funerali di Frizzi visti da 5 milioni di spettatori proviene da Gossip e Tv.