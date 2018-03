Argentina | almeno 7 giovani giocatori Independiente vittime di abusi

calcioweb.eu

(Di sabato 31 marzo 2018) Si allarga inlo scandalo legato aglisessuali subiti da alcunidelleli dell’; sarebbero infatti7 i ragazzi coinvolti a quanto riportano i media locali. Intanto proseguono le indagini per far luce sull’intera vicenda con l’arresto di altre due persone, tra cui un rappresentante della squadrale. Il procuratore Maria Soledad Garibaldi, che nei giorni scorsi ha acquisito molto materiale, non esclude nuovi arresti. “La versione dei ragazzi è plausibile, sono convinta che gli specialisti abbiano rilevato segni di trauma “, ha spiegato rivelando come ad alcuni dei bambinidisiano stati offerti biglietti per andare a vedere con le loro famiglie le partite in cambio di sesso. Il caso è scoppiato una settimana fa grazie alle rivelazioni di un giocatore delleli ...