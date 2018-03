Appicca il fuoco vicino piazza Garibaldi | secondo arresto in un mese per il piromane

Ragusa - Appicca fuoco ad un'auto : arrestato : Un 45enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver appicca to fuoco ad un'auto parcheggiata a Ragusa Ibla.

Milano - aggrediscono clochard e poi Appiccano il fuoco ai suoi vestivi : non è grave : Aggressione ai danni di un clochard 54enne italiano in via Ugo Foscolo nella notte tra mercoledì e giovedì, ignoti hanno dato fuoco ad alcuni suoi vestiti causandogli delle leggere ustioni per cui è ...