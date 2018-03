Antonio Albanese Ritorno alla regia con il film Contromano | parlo di razzismo con

Propaganda Live anticipazioni 30 marzo : con Diego Bianchi c'è Antonio Albanese : O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 . Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di questa sera Nel corso della puntata Mirko Matteucci si reca a Grottammare , località in provincia di ...

Caro Antonio Albanese - Contromano è un film che non funziona e le spieghiamo il perché : Caro Antonio Albanese, che risate quando mette in scena le sue maschere comiche e che grande attore è stato in film come L’Intrepido, Questioni di cuore, o La lingua del santo. Però ci perdoni: Contromano, la sua quarta regia, è un film che proprio non funziona. Anzi, per rimanere nella metafora automobilistica del titolo, il film va subito fuori strada e cade giù per un dirupo. Chiamato il carro attrezzi proviamo a spiegare il perché di questa ...

CONTROMANO di Antonio Albanese (2018) : Antonio Albanese ci presenta la sua nuova fatica, CONTROMANO, anche se, a dirla tutta, la fatica facciamo noi. Un film che dovrebbe essere una commedia (ma non si ride), in parte anche drammatica (ma non si piange) e in parte filosofica-moralistica (senza particolari riflessioni o approfondimenti). Mario (Albanese), un uomo di mezza età milanese, ripete tutti i giorni le stesse azioni: beve il caffè al solito bar, lavora al suo ...

Antonio Albanese : «La mia carriera? Da Epifanio a Cetto La Qualunque ho raccontato l'imbruttimento del nostro Paese» - Best Movie : Mario non è mai uscito da Milano, dalla sua casa, dal suo mondo; con Oba e Dalida intraprende un viaggio direzione Senegal lungo il quale capisce che è bello scoprire, interagire con persone nuove». ...

Tutto tutto niente niente - film stasera in tv : Antonio Albanese si fa in tre

Contromano - Antonio Albanese e l'immigrazione tra fiaba e commedia : «Un'Italia senza ironia mi fa paura» - Best Movie : ... dove Antonio riportava a casa una donna, anche se allora il moto migratorio era verso l'est Europa: a ripensarci oggi, non si può non notare quanto il mondo sia cambiato. Non ho pensato a Vesna ...

TUTTO TUTTO NIENTE NIENTE/ Su Rai Movie il film con il film con Antonio Albanese (oggi - 25 marzo 2018) : TUTTO TUTTO NIENTE NIENTE, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Antonio Albanese e Fabrizio Bentivoglio, alla regia Giulio Manfredonia.

Il paradosso di Antonio Albanese nell'immigrazione 'Contromano' : Contromano , il nuovo film di Antonio Albanese affronta la questione dell' immigrazione. Con toni leggeri ripropone l'italiano medio che vuole riportare in macchina una coppia di senegalesi nel loro ...

Antonio Albanese a Tv2000 presenta Contromano : “Sui migranti la penso come Papa Francesco” : presentando ‘Contromano’ il film che racconta la storia di una donna milanese che riportando un immigrato in africa cambia idea e converte il suo cuore, l’attore Antonio Albanese racconta a ‘Effetto Notte’: “Di alcuni passi del Papa condivido non ‘quasi tutto’, ma tutto. Addirittura in alcuni dei suoi discorsi sembra di sentire il soggetto di questo film, soprattutto quando parla di accoglienza e di abbandonare la diffidenza. Noi italiani ...

Antonio Albanese : “Ai social network preferisco il silenzio - è molto più nobile. L'immigrazione? Ogni muro genera problemi" : "Se guardi al mondo con occhi onesti non puoi che diventare triste, e la tristezza fa ridere. Un comico deve essere onesto, parlare liberamente e abbracciare la realtà, questo è l'umorismo", sosteneva Robin Williams, uno dei più grandi attori di Hollywood che, pochi anni fa, ha deciso per sua volontà di andarsene via da questo mondo troppo presto, uno dei primi ad essere riuscito a scherzare su Ogni argomento senza ...

Antonio Albanese ritorna al cinema con con “Contromano” da Milano al Senegal in un continuo equilibrio tra realtà e follia. : Esce nelle sale giovedì 29 marzo il film di Antonio Albanese “Contromano” con Andrea Salerno e Stefano Bises. Mario Cavallaro (Antonio Albanese) si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano. Ha appena compiuto cinquant’anni. Mario ama l’ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al proprio posto. La sua vita si ...

Antonio Albanese/ "Mi vergogno di Cetto La Qualunque" (Che tempo che fa) : Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera ci sarà anche Antonio Albanese. Il 29 marzo uscirà nei cinema il film "Contromano", da lui diretto e interpretato

