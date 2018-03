Antisemitismo in Europa | quel ' vento revisionista' diventato mainstream

Polonia - Francia - Italia - le facce (diverse) dell’Antisemitismo in Europa : «L’episodio tipico dell’antisemitismo Italiano è verbale, è il post su Facebook, non è l’attacco fisico. Sono di questo tipo il 60% dei 109 episodi conteggiati nel 2017 arrivati tramite il monitoraggio fatto sul web e le segnalazioni all’antenna antisemitismo». Stefano Gatti lavora all’Osservatorio antisemitismo del centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano che ogni anno produce un report sugli episodi di violenza degli ebrei e ...