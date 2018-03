Anticipazioni Amici 17 | Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi

superguidatv

(Di sabato 31 marzo 2018) La puntata del talent di Maria De Filippi in onda sabato 31 marzo 2018 dalle 14:00 su Canale 5 è già stata registrata. Ormai sono uscite tutte le news sui ragazzi che hanno avuto accesso al Serale, sui giudici esterni e sugli ospiti. Ilvicolodellenews.it ha però rilasciato altresu17. In studio farà il suo ingresso, ex moglie di17:l’ex marito Nella settimana della scomparsa di, amatissimo conduttore e volto noto di Rai 1, Maria De Filippi non poteva dar via alla nuova puntata di17 senzare il collega. La conduttrice ha scelto di iniziare una delle puntate più importanti del talent facendo entrare in studio, ex moglie di. Solo lei poteva raccontare davvero a tutti chi fosseed offrire il ricordo più vero del volto noto ...